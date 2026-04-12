«Стоять в пробке, чтобы купить бак солярки?!» Люди удивлены очередью на новой АЗС (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 12 апреля, 2026 09:51

В четверг, 9 апреля, латвийская пресса сообщила об открытии новой АЗС Straujupīte в Риге, в районе Румбулы, и о специальных ценах: 1,604 евро/л за 95-й бензин и 1,704 евро/л за дизельное топливо.

Скидка действует с 10 по 12 апреля, но в первый же день на АЗС образовался ажиотаж. 

"Цена открытия Straujupīte на Румбуле. Дизель по 1.70 €. В 22:00", - пишет на платформе "Х" Константин, опубликовавший видео, на котором видна огромная очередь за горючим. 

Видеоролик он дополнил фотографиями с подписями: "Люди готовятся" и "Канистр не может быть слишком много".  

Было замечено, что покупатели не только активно заправляют баки, но и закупают топливо впрок - в бочки по 200 л и в кубические контейнеры.

В комментариях народ не скрывает своих эмоций по поводу увиденного:

- Хрен с теми, кто стоит в очередях, больше удивляет жадность остальных торговцев, устанавливающих, оправдываясь войной, такие цены, какие мы там видим... Уроды! Или Straujupīte тырит где-то топливо? Что скажете, Circle K, Neste и остальные поганцы???

- П*ц... Неужели в Латвии так много копейко*бов??? Стоять в пробке, чтобы купить бак солярки?!

- Когда речь идёт о приобретении автомобиля премиум-класса, который стоит на несколько тысяч дороже обычной автомашины, так нет проблем. Когда дизтопливо надо начинать заливать за пару десятков центов дороже обычного, то каждый цент считают и в длинных очередях стоят. Клоуны!

- Стоят 4 часа в очереди, чтобы сэкономить 5 евро.

- Пока латыши покорно стоят в очередях, в Ирландии народ вышел и выехал на улицы и борется.

- И где эти знаменитые 5 минут по дороге для заправки?

- ...Более чем за час своей жизни заплатить примерно 17 евро? Ровно столько в среднем можно сэкономить, залив полный бак на легковой машине. Действительно наша цена так мала? Мне кажется, есть получше способы экономить, если это в самом деле последние деньги.

- Зрелище - как из 90-х на Юрмалас гатве (может быть, на "Ютубе" до сих пор есть видео).

- Особенно умные - те, кто стоит в очереди час, чтобы залить 20 литров и сэкономить 8 евро. Уж точно экономия, которая меняет жизнь.

- С палатками поедут и всю ночь заливать будут... Жалкое зрелище, свидетельствующее о бедности, недооценке себя и недостаточном образовании.

- Погляди-ка, насколько неосмотрительно поступает предприниматель, с каждым баком сознательно влезает в убытки на 30-50 евро. 

- "Пересаживайтесь на общественный транспорт, это удобнее!" - говорили они...

- А там не получится больше сжечь, всё время стартуя? 

- На полном баке они могут сэкономить 12 евро, игнорируя факт, что как минимум час жгут топливо в очереди и этот час своего времени оценивая как 0. Поздравляю, в среднем все мы - идиоты.

- О Боже! У людей в самом деле в жизни слишком много времени.

- Если АЗС может сделать скидку с цены на 0,5 евро, то стоны "крупных торговцев" о бесприбыльных временах наводят на размышления.

- Да ведь ещё два дня такая цена будет, куда бежать-то.

- Это то дизтопливо с русских теневых танкеров? Они тут дрейфуют в Балтийском море. Небось ещё эту Straujupīte прикроют за торговлю контрабандой.

 

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (1)

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (1)

Важно 1 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Важно 1 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Важно 1 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Важно 1 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

Важно 1 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

