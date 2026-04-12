Скидка действует с 10 по 12 апреля, но в первый же день на АЗС образовался ажиотаж.

"Цена открытия Straujupīte на Румбуле. Дизель по 1.70 €. В 22:00", - пишет на платформе "Х" Константин, опубликовавший видео, на котором видна огромная очередь за горючим.

Видеоролик он дополнил фотографиями с подписями: "Люди готовятся" и "Канистр не может быть слишком много".

Было замечено, что покупатели не только активно заправляют баки, но и закупают топливо впрок - в бочки по 200 л и в кубические контейнеры.

В комментариях народ не скрывает своих эмоций по поводу увиденного:

- Хрен с теми, кто стоит в очередях, больше удивляет жадность остальных торговцев, устанавливающих, оправдываясь войной, такие цены, какие мы там видим... Уроды! Или Straujupīte тырит где-то топливо? Что скажете, Circle K, Neste и остальные поганцы???

- П*ц... Неужели в Латвии так много копейко*бов??? Стоять в пробке, чтобы купить бак солярки?!

- Когда речь идёт о приобретении автомобиля премиум-класса, который стоит на несколько тысяч дороже обычной автомашины, так нет проблем. Когда дизтопливо надо начинать заливать за пару десятков центов дороже обычного, то каждый цент считают и в длинных очередях стоят. Клоуны!

- Стоят 4 часа в очереди, чтобы сэкономить 5 евро.

- Пока латыши покорно стоят в очередях, в Ирландии народ вышел и выехал на улицы и борется.

- И где эти знаменитые 5 минут по дороге для заправки?

- ...Более чем за час своей жизни заплатить примерно 17 евро? Ровно столько в среднем можно сэкономить, залив полный бак на легковой машине. Действительно наша цена так мала? Мне кажется, есть получше способы экономить, если это в самом деле последние деньги.

- Зрелище - как из 90-х на Юрмалас гатве (может быть, на "Ютубе" до сих пор есть видео).

- Особенно умные - те, кто стоит в очереди час, чтобы залить 20 литров и сэкономить 8 евро. Уж точно экономия, которая меняет жизнь.

- С палатками поедут и всю ночь заливать будут... Жалкое зрелище, свидетельствующее о бедности, недооценке себя и недостаточном образовании.

- Погляди-ка, насколько неосмотрительно поступает предприниматель, с каждым баком сознательно влезает в убытки на 30-50 евро.

- "Пересаживайтесь на общественный транспорт, это удобнее!" - говорили они...

- А там не получится больше сжечь, всё время стартуя?

- На полном баке они могут сэкономить 12 евро, игнорируя факт, что как минимум час жгут топливо в очереди и этот час своего времени оценивая как 0. Поздравляю, в среднем все мы - идиоты.

- О Боже! У людей в самом деле в жизни слишком много времени.

- Если АЗС может сделать скидку с цены на 0,5 евро, то стоны "крупных торговцев" о бесприбыльных временах наводят на размышления.

- Да ведь ещё два дня такая цена будет, куда бежать-то.

- Это то дизтопливо с русских теневых танкеров? Они тут дрейфуют в Балтийском море. Небось ещё эту Straujupīte прикроют за торговлю контрабандой.