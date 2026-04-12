Только начали — и уже всё: airBaltic прекращает полёты из Риги в Каунас

© LETA 12 апреля, 2026 14:30

Бизнес

Из-за роста цен на топливо с 7 мая латвийская национальная авиакомпания airBaltic прекращает полёты по маршруту Рига - Каунас. Представитель компании Алисе Бетхере подтвердила это агентству LETA.

На данный момент это единственный рейс, который отменяется в связи с ростом цен на топливо. Он просуществует всего примерно полтора месяца.

Об отмене полётов в Каунас сообщил также на платформе "Х" руководитель литовского оператора аэропортов Lietuvos oro uostai Симонас Барткус.

Рейсы из Риги в Каунас изначально вводились на летний сезон - с конца марта до конца октября 2026 года.

Согласно разъяснениям Минтранспорта, на расходы airBaltic существенно повлияли такие внешние факторы, как конфликт на Ближнем Востоке, рост цен на горючее и приостановка отдельных маршрутов. Поэтому, чтобы обеспечить стабильную работу компании до внедрения нового бизнес-плана, ей необходим заём в размере 30 миллионов евро.

Однако решение, принятое правительством, о краткосрочном займе для airBaltic пока не одобрено комиссией Сейма по бюджету и финансам. Комиссия вернётся к этому вопросу 14 апреля.

Тем временем на платформе "Х" жительница Латвии Илзе высказалась по поводу отмены:

"Ну вот, если не спешить сразу вваливать деньги из госбюджета, приходится начинать думать головой. Интересно, насколько чокнутым надо быть, чтобы лететь из Риги в Каунас. Туда на машине быстрее доедешь, чем тащиться в аэропорт, где надо быть на два часа раньше, стоять в очередях на контроль безопасности, торчать возле гейта".

И поделилась наблюдением: "Вчера [то есть в четверг, 9 апреля - Ред.] аэропорт Рига выглядел убого. Людей у гейтов маловато. В кафе - хорошо если треть столиков занята. На новом терминале до сих пор закрыты стены в местах, где были предусмотрены помещения для торговых точек. Какая-никакая движуха была только возле гейтов на рейсы Ryanair и Norwegian Airlines".

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

