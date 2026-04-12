Только начали — и уже всё: airBaltic прекращает полёты из Риги в Каунас

На данный момент это единственный рейс, который отменяется в связи с ростом цен на топливо. Он просуществует всего примерно полтора месяца.

Об отмене полётов в Каунас сообщил также на платформе "Х" руководитель литовского оператора аэропортов Lietuvos oro uostai Симонас Барткус.

Рейсы из Риги в Каунас изначально вводились на летний сезон - с конца марта до конца октября 2026 года.

Согласно разъяснениям Минтранспорта, на расходы airBaltic существенно повлияли такие внешние факторы, как конфликт на Ближнем Востоке, рост цен на горючее и приостановка отдельных маршрутов. Поэтому, чтобы обеспечить стабильную работу компании до внедрения нового бизнес-плана, ей необходим заём в размере 30 миллионов евро.

Однако решение, принятое правительством, о краткосрочном займе для airBaltic пока не одобрено комиссией Сейма по бюджету и финансам. Комиссия вернётся к этому вопросу 14 апреля.

Тем временем на платформе "Х" жительница Латвии Илзе высказалась по поводу отмены:

"Ну вот, если не спешить сразу вваливать деньги из госбюджета, приходится начинать думать головой. Интересно, насколько чокнутым надо быть, чтобы лететь из Риги в Каунас. Туда на машине быстрее доедешь, чем тащиться в аэропорт, где надо быть на два часа раньше, стоять в очередях на контроль безопасности, торчать возле гейта".

И поделилась наблюдением: "Вчера [то есть в четверг, 9 апреля - Ред.] аэропорт Рига выглядел убого. Людей у гейтов маловато. В кафе - хорошо если треть столиков занята. На новом терминале до сих пор закрыты стены в местах, где были предусмотрены помещения для торговых точек. Какая-никакая движуха была только возле гейтов на рейсы Ryanair и Norwegian Airlines".