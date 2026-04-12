Украина и Россия обвинили друг друга в нарушении перемирия (2)

© Deutsche Welle 12 апреля, 2026 14:10

Мир

По данным Генштаба ВСУ, с 16:00 11 апреля зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что беспилотник ВСУ атаковал заправку во Льгове, ранены трое.

Украина и Россия обвинили друг друга в нарушении перемирия, объявленного в связи с православной Пасхой. С 16:00 (совпадает с мск) субботы, 11 апреля, зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

По его данным, в 22 случаях речь шла о штурмовых действиях противника, в 153 - об обстрелах, в 19 - об ударах дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и в 275 - об ударах FPV-дронами.

В целом за 11 апреля Вооруженные силы РФ нанесли 57 авиаударов, сбросили 182 управляемые авиабомбы, задействовали для поражения 3928 дронов-камикадзе и осуществили 2454 обстрела населенных пунктов и позиций ВСУ, указали в Генштабе. 

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, осуществлены 45 обстрелов, четыре из которых - с применением реактивных систем залпового огня, добавили там. 

Атаки, по данным Генштаба, таже зафиксированы, на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском и Славянском направлениях.

Силы обороны отразили 19 вражеских атак на Константиновском направлении, отметили в ВСУ. На Покровском направлении зафиксированы 18 атак, по предварительным подсчетам, на этом убиты 67 российских военных и 24 - ранены, повреждены спецтехника и БПЛА, заявили там. 

Нападения отмечены на Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях, авиаудару подвергся Херсон, добавили в Генштабе. 

Губернатор Курской области: Беспилотник ВСУ атаковал заправку во Льгове

В свою очередь губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что беспилотник ВСУ атаковал заправку во Льгове, ранены трое человек. "Среди них - годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Пострадала и его мама: у женщины акубаротравма (контузия. - Ред.). Еще один пострадавший - мужчина с травмой бедра", - отметил Хинштейн. Травмированные направлены в Курскую областную больницу.

Объявление о перемирии

Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с Украиной с 16:00 по Москве и Киеву (15:00 по Берлину) 11 апреля до конца 12 апреля. Об этом сообщили  9 апреля на сайте Кремля.

В ответ на объявление Кремлем пасхального перемирия украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности его страны к "зеркальным шагам", напомнив, что Киев до этого уже предлагал прекращение огня на период Пасхи. 

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать в соответствии с этим, - указал Зеленский. - Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возобновлять обстрелы и после Пасхи".

Комментарии (2)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (2)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (2)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (2)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (2)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (2)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

