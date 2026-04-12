Украина и Россия обвинили друг друга в нарушении перемирия, объявленного в связи с православной Пасхой. С 16:00 (совпадает с мск) субботы, 11 апреля, зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его данным, в 22 случаях речь шла о штурмовых действиях противника, в 153 - об обстрелах, в 19 - об ударах дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и в 275 - об ударах FPV-дронами.

В целом за 11 апреля Вооруженные силы РФ нанесли 57 авиаударов, сбросили 182 управляемые авиабомбы, задействовали для поражения 3928 дронов-камикадзе и осуществили 2454 обстрела населенных пунктов и позиций ВСУ, указали в Генштабе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, осуществлены 45 обстрелов, четыре из которых - с применением реактивных систем залпового огня, добавили там.

Атаки, по данным Генштаба, таже зафиксированы, на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском и Славянском направлениях.

Силы обороны отразили 19 вражеских атак на Константиновском направлении, отметили в ВСУ. На Покровском направлении зафиксированы 18 атак, по предварительным подсчетам, на этом убиты 67 российских военных и 24 - ранены, повреждены спецтехника и БПЛА, заявили там.

Нападения отмечены на Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях, авиаудару подвергся Херсон, добавили в Генштабе.

Губернатор Курской области: Беспилотник ВСУ атаковал заправку во Льгове

В свою очередь губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что беспилотник ВСУ атаковал заправку во Льгове, ранены трое человек. "Среди них - годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Пострадала и его мама: у женщины акубаротравма (контузия. - Ред.). Еще один пострадавший - мужчина с травмой бедра", - отметил Хинштейн. Травмированные направлены в Курскую областную больницу.

Объявление о перемирии

Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с Украиной с 16:00 по Москве и Киеву (15:00 по Берлину) 11 апреля до конца 12 апреля. Об этом сообщили 9 апреля на сайте Кремля.

В ответ на объявление Кремлем пасхального перемирия украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности его страны к "зеркальным шагам", напомнив, что Киев до этого уже предлагал прекращение огня на период Пасхи.

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать в соответствии с этим, - указал Зеленский. - Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возобновлять обстрелы и после Пасхи".