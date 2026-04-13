Мэр отметил, что одним из первых приоритетов нового руководства были изменения в договоре делегирования, чтобы у Rīgas satiksme была возможность приобрести новые трамваи, троллейбусы и автобусы.

По словам Клейнбергса, в ближайшие годы Рига планирует приобрести новые низкопольные трамваи. Как ранее заявляла руководитель Rīgas satiksme Джинета Иннуса, необходимо как минимум 24 новых трамвая, их общая стоимость может достичь примерно 100 миллионов евро.

Клейнбергс подчёркивает, что сейчас финансовая ситуация Rīgas satiksme улучшилась, и это позволяет подумать об инвестициях такого объёма. При этом самоуправление надеется также на поддержку фондов ЕС, которая помогла бы облегчить финансовое бремя.

Наряду с обновлением транспорта улучшается и инфраструктура: недавно открыто новое депо, вскоре будут завершены работы над пунктом мобильности на ул. Вишкю, что позволит более эффективно организовать движение и увеличить число рейсов.

Пересматриваются и маршруты общественного транспорта. Клейнбергс привёл в пример 57-й автобус - он впредь будет соединять несколько вузов и Латвийскую национальную библиотеку, что улучшит мобильность студентов.

В целом, по его словам, цель состоит не только в модернизации транспорта, но и в том, чтобы сделать его доступнее и удобнее для пользователей.