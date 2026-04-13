Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

«Рига готовится к большой закупке!» Клейнбергс — о переменах в сфере общественного транспорта (4)

13 апреля, 2026 09:15

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс на телеканале TV24 в программе Rīga runā пояснил, что нехватка низкопольных трамваев в столице не связана с их "возвращением" или исчезновением: просто их количество на данный момент недостаточное.

Мэр отметил, что одним из первых приоритетов нового руководства были изменения в договоре делегирования, чтобы у Rīgas satiksme была возможность приобрести новые трамваи, троллейбусы и автобусы.

По словам Клейнбергса, в ближайшие годы Рига планирует приобрести новые низкопольные трамваи. Как ранее заявляла руководитель Rīgas satiksme Джинета Иннуса, необходимо как минимум 24 новых трамвая, их общая стоимость может достичь примерно 100 миллионов евро.

Клейнбергс подчёркивает, что сейчас финансовая ситуация Rīgas satiksme улучшилась, и это позволяет подумать об инвестициях такого объёма. При этом самоуправление надеется также на поддержку фондов ЕС, которая помогла бы облегчить финансовое бремя.

Наряду с обновлением транспорта улучшается и инфраструктура: недавно открыто новое депо, вскоре будут завершены работы над пунктом мобильности на ул. Вишкю, что позволит более эффективно организовать движение и увеличить число рейсов.

Пересматриваются и маршруты общественного транспорта. Клейнбергс привёл в пример 57-й автобус - он впредь будет соединять несколько вузов и Латвийскую национальную библиотеку, что улучшит мобильность студентов.

В целом, по его словам, цель состоит не только в модернизации транспорта, но и в том, чтобы сделать его доступнее и удобнее для пользователей.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (4)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (4)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (4)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (4)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (4)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (4)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (4)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать