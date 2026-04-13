Конкуренция между соискателями работы стала ещё более жёсткой: в первом квартале 2024 года на одну вакансию претендовали в среднем 25 человек.

Наибольшая конкуренция по-прежнему сохраняется в таких сферах, как СМИ, пиар, реклама и маркетинг - там число заявок бывает вдвое больше, чем в других отраслях.

По сравнению с первым кварталом 2024 года, число заявок выросло на 68%, 2025 года - на 4%.

Тем временем число самих вакансий продолжает сокращаться - их на 7,5% меньше по сравнению с позапрошлым и на 3% - по сравнению с прошлым годом.

Если раньше главной проблемой для работодателей было найти самого подходящего кандидата, то сейчас всё чаще приходится выбирать его из множества претендентов, комментируют представители Alma Career Latvia. Росту активности способствует как более осторожное поведение работодателей, так и желание людей чаще оценивать карьерные возможности и активнее реагировать на объявления о работе.