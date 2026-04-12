В такой ситуации оказался Иварс, который решил досрочно вернуть банку кредит. По словам самого Иварса, у него нет проблем подтвердить происхождение денег, но его до глубины души возмутил сам факт, что от него это требуют. Настолько, что свой крик души он опубликовал на платформе "Х".

"Решил вернуть свой мегакредит (6000 евро) на автомашину досрочно. Сумма - 3500 евро. Банк требует доказать, что я не заполучил средства нечестным путём.

У меня не хватает двух зубов. Два импланта - примерно 3500 евро. Это означает, что, когда я пойду в стоматологическую клинику ставить импланты, мне тоже понадобятся доказательства о происхождении денег?! Вы что, совсем ох*ели?! В стране воруют МИЛЛИАРДЫ, депутаты красуются с часами на руке, которые стоят больше моего дома, а они требуют от меня отчитываться за 3500 евро?!"

Этот пост вызвал довольно бурный обмен мнениями.

- Скажи, что деньги получены нелегальным путём, не говоря, что они получены нелегальным путём.

- Какая разница, как получены деньги, если они вкладываются в экономику Латвии?

- В Латвии есть такая дурь, что, если бы я снимал со счёта годами наличные и копил в чулке, то при желании купить машину через банковский счёт, если это будут какие-то 4000 евро, ко мне привязалась бы СГД. А там, где в самом деле кретины воруют не по-детски, там сразу слепые, глухие и немые обезьянки.

- Скажи, не говоря, что без зарплаты ты никогда ничего не пробовал дополнительно заработать.

- Нет, можете потребовать этого от моей матери, ей 87 лет, пенсию каждый месяц получает наличными. Вопросы будут?

- Можно подумать, что подавляющее большинство живущего в бедности населения не пытается хоть немного подзаработать нелегально. Конечно, пытается. Надо выживать, детей тоже надо вырастить. Когда бедняки видят, что через приближённых к властной элите транжирятся деньги, пропадает желание платить налоги.

- Сам факт, что за полгода выплатить кредит - это норм, а на пару месяцев раньше - уже преступление, за которое нужно оправдываться, ужасен. Ну не должен я оправдываться за то, как трачу свои деньги и доказывать, что я не верблюд.

- Проблема наверняка кроется в классической схеме дальнобойщиков, где зарплата небольшая, а остальное - "командировки" и т.д. Банки смотрят исключительно консервативно. В легальные доходы попадает только то, что физически вписано в зарплату. Если эти 3500 евро - зарплата примерно за полгода, вопросы зададут.

- Схема эта не для дальнобойщика, потому что тебе всё равно, как ты зарабатываешь свои тысячи в месяц, но для работодателя и СГД это схема, потому что так работодатель - уклоняется от уплаты налога на зарплату.

- При всех умных текстах и обидах даже в голову не пришло, что вовсе не банк установил эти требования. Он просто действует соответственно законодательству и регламентам. Ну да, можно винить пастуха за то, что хлев без дверей построен.

- Интересно, что скажет банк, когда я в конце года буду погашать кредит в три раза больше.

- Тебе в стоматологии потребуют предъявить старые зубы и аргументировать, что тебе в самом деле надо. Был бы сотрудник СГД, мог бы на счёт перечислить 200 тысяч, потому что это будет наследство, которое бабушка копила всю жизнь! Латвия - комедия, а не страна.

- Win-win. Напиши, что ничего им не вернёшь, пока они не докажут, что одолженные тебе деньги до этого получили честным путём.

- Иварс, ну логично. Государство не терпит конкурентов, какой смысл приходить к власти со всеми этими скелетами в шкафах, которые накопились по дороге, если какой-то Иварс может втихаря тоже воровать, лишая государство возможности воровать! Нет, ты должен жить честно, чтобы государство могло у тебя взять и украсть!!!

- Это государство, испоганенное бюрократами из "Единства". Его срочно надо лечить, иначе уже скоро при покупке хлеба в магазине придётся отчитываться, где взял два евро.

- Скажи, что продал два зуба. Типа, импланты больше не понадобятся, всё уже искусано.