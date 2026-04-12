Смилтенс о фейках и дезинформации: «Я не собираюсь опровергать каждую глупость!»

Он подчёркивает, что в таких обстоятельствах единственный способ действия - попытаться ответить "огнём на огонь", но это практически невозможно, поскольку контент, созданный ИИ, генерируется и распространяется в космических объёмах и с такой же скоростью. Нет таких человеческих ресурсов, которые могли бы всему этому противостоять и высвечивать каждую ложь.

Смилтенс приводит в пример себя - о нём тоже распространяли ложную информацию, что он якобы давал разные интервью, а это на самом деле полнейшие глупости. Он подчёркивает, что не будет опровергать каждый такой случай.

По мнению депутата, важнее всего научить людей мыслить критически - как воспринимать информацию, разъяснять процессы и понимать эту "матрицу", как работает российская пропаганда, каковы её цели, как распознать дезинформацию и проверять надёжные её источники. Это, считает он, единственный алгоритм, чтобы удержаться.

Люди сейчас живут при таком чрезмерном изобилии информации, что у них нет ни сил, ни времени, ни желания углубляться. Однако, если человек хочет защитить себя, свою семью и страну, то это придётся делать. Речь не о политике, а о каждом человеке лично. Люди всё меньше интересуются большими процессами, потому что это становится слишком утомительно.

Политик задаётся вопросом - неужели настал момент, когда мы слишком устали от своей свободы, независимости и демократии? Вспоминая 90-е, он говорит, что через 36 лет после завоевания независимости было бы трагедией, если бы мы устали от своей свободы, и выражает надежду, что это не так.