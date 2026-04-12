Смилтенс о фейках и дезинформации: «Я не собираюсь опровергать каждую глупость!»

12 апреля, 2026 12:01

Контент, сгенерированный с помощью ИИ, уже превысил объём созданного реальными людьми, и это явление набирает силу. Это означает, что можно создавать дезинформацию и распространять пропаганду в больших объёмах - соцсети попросту превращаются в помойку. Такое мнение на телеканале TV24 в программе Nacionālo interešu klubs высказал депутат Сейма и сопредседатель Объединённого списка Эдвард Смилтенс.

Он подчёркивает, что в таких обстоятельствах единственный способ действия - попытаться ответить "огнём на огонь", но это практически невозможно, поскольку контент, созданный ИИ, генерируется и распространяется в космических объёмах и с такой же скоростью. Нет таких человеческих ресурсов, которые могли бы всему этому противостоять и высвечивать каждую ложь.

Смилтенс приводит в пример себя - о нём тоже распространяли ложную информацию, что он якобы давал разные интервью, а это на самом деле полнейшие глупости. Он подчёркивает, что не будет опровергать каждый такой случай.

По мнению депутата, важнее всего научить людей мыслить критически - как воспринимать информацию, разъяснять процессы и понимать эту "матрицу", как работает российская пропаганда, каковы её цели, как распознать дезинформацию и проверять надёжные её источники. Это, считает он, единственный алгоритм, чтобы удержаться.

Люди сейчас живут при таком чрезмерном изобилии информации, что у них нет ни сил, ни времени, ни желания углубляться. Однако, если человек хочет защитить себя, свою семью и страну, то это придётся делать. Речь не о политике, а о каждом человеке лично. Люди всё меньше интересуются большими процессами, потому что это становится слишком утомительно.

Политик задаётся вопросом - неужели настал момент, когда мы слишком устали от своей свободы, независимости и демократии? Вспоминая 90-е, он говорит, что через 36 лет после завоевания независимости было бы трагедией, если бы мы устали от своей свободы, и выражает надежду, что это не так.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

