Литва призывает страны региона Балтийского моря поддержать отмену летнего и зимнего времени

Министр планирует обсудить этот вопрос в ближайшем будущем и встретиться с министрами других стран ЕС, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций Литвы.

По мнению Таминскаса, нельзя быть лишь пассивным наблюдателем ситуации, поэтому в следующем году планируется предпринять действия, чтобы "вырваться из временной ловушки".

"Я беру на себя инициативу по прекращению сезонной смены часовых поясов и объединению стран Балтийского региона для достижения общей цели. В следующем году Литва будет председательствовать в Совете ЕС, это возможность предпринять реальные действия и прекратить перевод часов", - говорится в заявлении министра.

Европейская комиссия уже начала исследование оценки влияния сезонных изменений времени - были представлены возможные сценарии, а результаты ожидаются летом.

Как сообщалось, еще в 2018 году ЕС предложил отказаться от введения летнего времени и перейти к единому часовому режиму.

84% из 6,4 млн европейцев, принявших участие в публичных консультациях ЕС в 2018 году, высказались за отмену летнего времени. Европейский парламент одобрил реформу в 2019 году, но некоторые страны ЕС оказали ей сопротивление, поэтому инициатива была приостановлена.

Страны Северной Европы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу перевода часов, ссылаясь на данные, свидетельствующие о негативном физическом или психологическом воздействии этой практики примерно на 20% населения Европы.