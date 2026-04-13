Чаще болеем: за 2025 год на пособия по болезни государство израсходовало больше денег, чем годом раньше

На пособия по безработице в 2025 году израсходовано 189,16 млн евро, что на 3,9 млн евро больше, чем в 2024 году (185,26 млн евро).

На родительские пособия в 2025 году направлено 132,78 млн евро, что на 4,14 млн евро больше, чем годом ранее (128,64 млн евро).

На пособия по материнству и отцовству в 2025 году израсходовано 64,94 млн евро, что на 2,64 млн евро больше, чем годом ранее (62,3 млн евро).

На социальные услуги, связанные с несчастными случаями на работе, в 2025 году направлено 109,24 млн евро, что на 12,19 млн евро больше, чем 97,05 млн евро в 2024 году.

В презентации отмечается, что в 2026 году на пособия по болезни планируется выделить 427,47 млн евро, что на 53,66 млн евро, или 14,4% больше, чем в 2025 году.

Средний размер пособия по болезни в 2026 году планируется на уровне 1802,04 евро в месяц, что на 198,16 евро, или 12,4% больше, чем в 2025 году (1603,88 евро). Ожидаемое число получателей в среднем составляет 19 800 человек в месяц, что на 400 больше, чем в 2025 году.

На пособия по безработице в 2026 году запланировано 206,13 млн евро, что на 16,97 млн евро (+9%) больше, чем в 2025 году.

Средний размер пособия по безработице в 2026 году планируется на уровне 544,67 евро в месяц, что на 32,18 евро (6,3%) больше, чем в 2025 году, когда средний размер составлял 512,49 евро. Ожидаемое число получателей пособия в 2026 году в среднем составляет 31 500 человек в месяц, что на 700 человек больше, чем в 2025 году.

На родительские пособия в 2026 году запланировано 150,78 млн евро, что на 18 млн евро (13,6%) больше, чем в 2025 году.

На пособия по материнству и отцовству в 2026 году запланировано 68,39 млн евро, что на 3,45 млн евро (5,3%) больше, чем в 2025 году.

В этом году ожидается рост среднего размера пособий по материнству, отцовству и родительских пособий. Средний размер пособия по материнству планируется на уровне 5631,53 евро в месяц, что на 222 евро (4,1%) больше, чем в 2025 году, когда он составлял 5409,53 евро, свидетельствуют данные ГАСС о динамике показателей пособий по материнству, отцовству и родительских пособий за 2021-2026 годы.

Число получателей этого пособия в месяц предположительно составит 890 человек в среднем против 900 годом ранее.

Средний размер пособия по отцовству в 2026 году планируется на уровне 951,64 евро в месяц, что на 71,27 евро (8,1%) больше, чем в 2025 году (880,37 евро). Ожидаемое число получателей - 710 человек в месяц против 623 в 2025 году.

Средний размер родительского пособия также вырастет - до 859,91 евро в месяц, что на 74,15 евро (9,4%) больше, чем в 2025 году (785,76 евро). Число получателей может увеличиться до 14 600 человек в месяц против 14 100 годом ранее.

На социальные выплаты, связанные с несчастными случаями на работе, в 2026 году запланировано 121,61 млн евро, что на 12,37 млн евро (11,3%) больше, чем в 2025 году.

Средний размер таких выплат в 2026 году планируется на уровне 641,88 евро в месяц, что на 32,35 евро (5,3%) больше, чем в 2025 году (609,53 евро). Ожидаемое число получателей - 15 790 человек в месяц, что на 850 больше, чем в 2025 году.