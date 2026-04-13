Чаще болеем: за 2025 год на пособия по болезни государство израсходовало больше денег, чем годом раньше

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 12:44

Новости Латвии 0 комментариев

В 2025 году на пособия по болезни было израсходовано 373,81 млн евро, что на 14,64 млн евро, или примерно на 4% больше, чем в 2024 году, когда на эту цель было выплачено 359,17 млн евро, свидетельствует информация, опубликованная Государственным агентством социального страхования (ГАСС).

На пособия по безработице в 2025 году израсходовано 189,16 млн евро, что на 3,9 млн евро больше, чем в 2024 году (185,26 млн евро).

На родительские пособия в 2025 году направлено 132,78 млн евро, что на 4,14 млн евро больше, чем годом ранее (128,64 млн евро).

На пособия по материнству и отцовству в 2025 году израсходовано 64,94 млн евро, что на 2,64 млн евро больше, чем годом ранее (62,3 млн евро).

На социальные услуги, связанные с несчастными случаями на работе, в 2025 году направлено 109,24 млн евро, что на 12,19 млн евро больше, чем 97,05 млн евро в 2024 году.

В презентации отмечается, что в 2026 году на пособия по болезни планируется выделить 427,47 млн евро, что на 53,66 млн евро, или 14,4% больше, чем в 2025 году.

Средний размер пособия по болезни в 2026 году планируется на уровне 1802,04 евро в месяц, что на 198,16 евро, или 12,4% больше, чем в 2025 году (1603,88 евро). Ожидаемое число получателей в среднем составляет 19 800 человек в месяц, что на 400 больше, чем в 2025 году.

На пособия по безработице в 2026 году запланировано 206,13 млн евро, что на 16,97 млн евро (+9%) больше, чем в 2025 году.

Средний размер пособия по безработице в 2026 году планируется на уровне 544,67 евро в месяц, что на 32,18 евро (6,3%) больше, чем в 2025 году, когда средний размер составлял 512,49 евро. Ожидаемое число получателей пособия в 2026 году в среднем составляет 31 500 человек в месяц, что на 700 человек больше, чем в 2025 году.

На родительские пособия в 2026 году запланировано 150,78 млн евро, что на 18 млн евро (13,6%) больше, чем в 2025 году.

На пособия по материнству и отцовству в 2026 году запланировано 68,39 млн евро, что на 3,45 млн евро (5,3%) больше, чем в 2025 году.

В этом году ожидается рост среднего размера пособий по материнству, отцовству и родительских пособий. Средний размер пособия по материнству планируется на уровне 5631,53 евро в месяц, что на 222 евро (4,1%) больше, чем в 2025 году, когда он составлял 5409,53 евро, свидетельствуют данные ГАСС о динамике показателей пособий по материнству, отцовству и родительских пособий за 2021-2026 годы.

Число получателей этого пособия в месяц предположительно составит 890 человек в среднем против 900 годом ранее.

Средний размер пособия по отцовству в 2026 году планируется на уровне 951,64 евро в месяц, что на 71,27 евро (8,1%) больше, чем в 2025 году (880,37 евро). Ожидаемое число получателей - 710 человек в месяц против 623 в 2025 году.

Средний размер родительского пособия также вырастет - до 859,91 евро в месяц, что на 74,15 евро (9,4%) больше, чем в 2025 году (785,76 евро). Число получателей может увеличиться до 14 600 человек в месяц против 14 100 годом ранее.

На социальные выплаты, связанные с несчастными случаями на работе, в 2026 году запланировано 121,61 млн евро, что на 12,37 млн евро (11,3%) больше, чем в 2025 году.

Средний размер таких выплат в 2026 году планируется на уровне 641,88 евро в месяц, что на 32,35 евро (5,3%) больше, чем в 2025 году (609,53 евро). Ожидаемое число получателей - 15 790 человек в месяц, что на 850 больше, чем в 2025 году.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве
«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном
Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию
Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

