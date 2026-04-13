Антициклон над Латвией: потеплеют даже ночи!

В первой половине недели погоду будет определять антициклон: сохранится слабый ветер, днем временами будет выглядывать солнце, существенных осадков не ожидается.

В ночь на вторник в восточных районах страны сформируется туман. Ночью температура местами еще будет опускаться немного ниже 0 градусов, но днем будет тепло: в понедельник воздух прогреется до +10…+14 градусов, а уже во вторник и среду преимущественно до +12…+17 градусов, хотя местами на побережье залива будет на несколько градусов прохладнее.

Во второй половине недели погода изменится: территорию Латвии начнут пересекать дождевые облака, которые принесут осадки. Ночи, а к концу недели и дни станут теплее. Сохранится слабый ветер.