Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

"Мне не нужен Папа, который считает, что иметь ядерное оружие для Ирана - нормально. Мне не нужен Папа, который считает ужасным, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая поставляла огромные объемы наркотиков в Соединенные Штаты и, что еще хуже, сбрасывала заключенных из своих тюрем, включая убийц, наркоторговцев и преступников, в нашу страну. И мне не нужен Папа, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали", - указал Дональд Трамп.

По мнению Трампа, Лев XIV должен быть ему "благодарен", поскольку якобы был избран понтификом только потому, что является американцем. "Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане", - написал он далее. Американский президент призвал папу римского "проявить здравый смысл" и "сосредоточиться на том, чтобы быть великим Папой, а не политиком".

Папа римский призвал к миру во всем мире

Во время молитвенного бдения за мир во всем мире 11 апреля Лев XIV призывал лидеров остановиться и сесть за стол переговоров, "а не за стол, где планируется перевооружение и принимаются решения о смертоносных действиях". Церковь всегда будет призывать к миру, "даже если отказ от логики войны может привести к недопониманию и презрению", и всегда будет прививать "послушание Богу, скорее чем какой-либо человеческой власти", подчеркнул понтифик.

Во время обращения Urbi et Orbi неделей ранее Лев XIV уже призывал к миру во всем мире. "Те, кто держит в руках оружие, сложите его! Те, кто во власти развязывать войны, выберите мир! Не навязанный силой, а достигнутый путем диалога мир!" - говорил он.

Конфликт папы римского с Вашингтоном

Лев XIV - первый в истории папа римский из США. Как отмечало ранее американское издание The Free Press, администрация Трампа состоит в конфликте с понтификом после его обращения к дипкорпусу в Ватикане в ходе "Речи о положении в мире" 9 января. В ней он выразил озабоченность "дипломатией, основанной на силе".