Как уже сообщалось, рост цен на топливо в марте ускоряет рост потребительских цен в Латвии, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов. В апреле этого года цены на топливо, согласно прогнозам Минфина, в среднем будут еще выше, чем в марте, при этом цена дизельного топлива превысит 2 евро, а цена бензина марки 95 может достичь 1,85 евро за литр.

Также в министерстве подчеркивают, что дискуссии о вторичных эффектах и влиянии подорожания топлива на цены других товаров и услуг обоснованы, однако полноценное проявление этого эффекта еще предстоит. Масштаб этого влияния будет определяться продолжительностью конфликта и масштабом повреждений энергетической инфраструктуры.