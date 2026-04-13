Голод Латвии не грозит, но вот цены… Эксперт разводит руками (2)

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 14:26

Новости Латвии 2 комментариев

TV24

«Цены будут высокими, но Латвии не грозит голод», — заявила в эфире TV24 Ингуна Гульбе, руководитель отдела стимулирования сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики. Тех, у кого есть родственники и друзья в деревне, она призывает весной сажать картофель, капусту, разводить кур, тогда и зимой будет что поесть.

Как уже сообщалось, рост цен на топливо в марте ускоряет рост потребительских цен в Латвии, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов. В апреле этого года цены на топливо, согласно прогнозам Минфина, в среднем будут еще выше, чем в марте, при этом цена дизельного топлива превысит 2 евро, а цена бензина марки 95 может достичь 1,85 евро за литр.

Также в министерстве подчеркивают, что дискуссии о вторичных эффектах и влиянии подорожания топлива на цены других товаров и услуг обоснованы, однако полноценное проявление этого эффекта еще предстоит. Масштаб этого влияния будет определяться продолжительностью конфликта и масштабом повреждений энергетической инфраструктуры.

Комментарии (2)

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?
Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?

«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном
«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном (8)

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве
23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами (2)

Мир 2 комментариев

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов (2)

Новости Латвии 2 комментариев

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО) (2)

Новости Латвии 2 комментариев

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве (2)

Важно 2 комментариев

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость (2)

Важно 2 комментариев

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза? (2)

Важно 2 комментариев

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ (2)

Новости Латвии 2 комментариев

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

