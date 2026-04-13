«Магазины в городах — как русские деревни»: член «Восходящего солнца — Латвии» в тревоге

13 апреля, 2026 10:15

Даце Линдберга из новой националистической партии "Восходящее солнце - Латвии" сегодня, 12 апреля, опубликовала пост, в котором приходит к неутешительным выводам: дерусификация Латвии, по-видимому, не удалась.

Её твит репостнули 19 человек, среди них и депутат Рижской думы Лиана Ланга.

В посте Линдберга публикует фрагмент видео - это речь, произнесённая ею в День языка в 2024 году. Положение с тех пор, надо думать, мало изменилось: Линдберга по-прежнему сокрушается, что с момента восстановления независимости Латвии прошло более 30 лет, но ситуация с защитой латышского языка в Латвии "трагически плачевна".

"Да, русификация Латвии сегодня уже - не прямая и не агрессивная. Она стала хитрее - пролезает сквозь каждую свободную щель в сознание и быт латыша. Магазины в крупных городах - как русские деревни, переход обучения в школах на латышский язык - скорее отвратительная фикция и обрусение латышей, а не латышизация русских. О СМИ мне вообще даже говорить стыдно", - жалуется Линдберга. Вдобавок к этому существуют такие проблемы, как политика массовой иммиграции и переход молодёжи на английский язык. 

"Почему такая трусость в дерусификации? Откуда такое неуважение к себе и своему латышскому языку? Почему? Почему выбор - быть пылинкой?" - ставит сама себе вопросы Линдберга.

 

 

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

