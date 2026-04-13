Её твит репостнули 19 человек, среди них и депутат Рижской думы Лиана Ланга.

В посте Линдберга публикует фрагмент видео - это речь, произнесённая ею в День языка в 2024 году. Положение с тех пор, надо думать, мало изменилось: Линдберга по-прежнему сокрушается, что с момента восстановления независимости Латвии прошло более 30 лет, но ситуация с защитой латышского языка в Латвии "трагически плачевна".

"Да, русификация Латвии сегодня уже - не прямая и не агрессивная. Она стала хитрее - пролезает сквозь каждую свободную щель в сознание и быт латыша. Магазины в крупных городах - как русские деревни, переход обучения в школах на латышский язык - скорее отвратительная фикция и обрусение латышей, а не латышизация русских. О СМИ мне вообще даже говорить стыдно", - жалуется Линдберга. Вдобавок к этому существуют такие проблемы, как политика массовой иммиграции и переход молодёжи на английский язык.

"Почему такая трусость в дерусификации? Откуда такое неуважение к себе и своему латышскому языку? Почему? Почему выбор - быть пылинкой?" - ставит сама себе вопросы Линдберга.