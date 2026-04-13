"Почему в Европе назревает выраженный кризис авиационного горючего?

Нефть можно добыть много где, альтернативы есть. Обычное автомобильное топливо тоже много где производят. Но с авиатопливом ситуация особенная.

В Европе авиатопливо производят, но из-за зелёного безобразия всё меньше и меньше. Накапливать его тоже негде - специфические требования, хранилища всего на пару недель. Поэтому приходится всё время импортировать и 50% из импортируемого объёма идёт через Ормузский пролив.

Поэтому цена авиатоплива выросла не на 30%, как дизельного, а в 2+ раза. И если ничего не изменится, будет всеобщий дефицит. Уже теперь, на Пасху, кое-где в Италии выдавали топливо по талонам - сколько-то в одни руки.

К концу лета это может означать и массовую отмену рейсов (летать будут меньше), и двойные цены на билеты.

Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!" - пишет он.

В комментариях народ не очень активен, но всё же отклики есть.

- Я не знал, что Силиня вместе с Ляйен закрыли Ормузский пролив.

- Вот у финской Neste теперь урожайное время - они производят SAF (топливо для реактивных самолётов) из отработанного пищевого масла (used cooking oil). Процесс довольно дорогой, и скептиков хватало, но при нехватке авиатоплива спрос может быть хороший. Вот что означает инвестировать в науку.

- И величайшая благодарность Бене и Доне, которые это заварили.

- Нет, самое большое "спасибо" идиотам-либералам, которые выдумали, что в Европе не надо добывать свою нефть и не нужны свои нефтеперерабатывающие заводы, и вообще промышленность и сельское хозяйство надо уничтожить.

- Этот кризис вызвал Нетаньяху, а платить должны все.

- Давно хотел попутешествовать по Европе на поезде.

- Очередное доказательство, что европейский зелёный курс забил гвоздь в гроб самой Европы.