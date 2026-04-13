Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (2)

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 11:15

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

"Почему в Европе назревает выраженный кризис авиационного горючего?

Нефть можно добыть много где, альтернативы есть. Обычное автомобильное топливо тоже много где производят. Но с авиатопливом ситуация особенная.

В Европе авиатопливо производят, но из-за зелёного безобразия всё меньше и меньше. Накапливать его тоже негде - специфические требования, хранилища всего на пару недель. Поэтому приходится всё время импортировать и 50% из импортируемого объёма идёт через Ормузский пролив.

Поэтому цена авиатоплива выросла не на 30%, как дизельного, а в 2+ раза. И если ничего не изменится, будет всеобщий дефицит. Уже теперь, на Пасху, кое-где в Италии выдавали топливо по талонам - сколько-то в одни руки.

К концу лета это может означать и массовую отмену рейсов (летать будут меньше), и двойные цены на билеты.

Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!" - пишет он.

Его пост просмотрели почти 4000 человек, 41 пользователю этот твит понравился. В комментариях народ не очень активен, но всё же отклики есть.

- Я не знал, что Силиня вместе с Ляйен закрыли Ормузский пролив.

- Вот у финской Neste теперь урожайное время - они производят SAF (топливо для реактивных самолётов) из отработанного пищевого масла (used cooking oil). Процесс довольно дорогой, и скептиков хватало, но при нехватке авиатоплива спрос может быть хороший. Вот что означает инвестировать в науку.

- И величайшая благодарность Бене и Доне, которые это заварили.

- Нет, самое большое "спасибо" идиотам-либералам, которые выдумали, что в Европе не надо добывать свою нефть и не нужны свои нефтеперерабатывающие заводы, и вообще промышленность и сельское хозяйство надо уничтожить.

- Этот кризис вызвал Нетаньяху, а платить должны все.

- Давно хотел попутешествовать по Европе на поезде.

- Очередное доказательство, что европейский зелёный курс забил гвоздь в гроб самой Европы.

 

Комментарии (2)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (2)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (2)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам? (2)

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи (2)

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли? (2)

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

