«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Водители такси прикрепили к своим машинам латышские флаги, а также различные плакаты с надписями «Мы не рабы», «24 часа без «Болта»», «Вы не можете без нас обойтись», «Хватит нас доить» и другими лозунгами. Кроме того, на нескольких машинах перечеркнута надпись «Болт».

В понедельник в Даугавпилсе и Елгаве также пройдут акции протеста водителей такси.

Планируется, что протестный марш по Риге в сопровождении полиции продлится до 11:00. Пресс-конференция и митинг запланированы на 14:00.

Маршрут: набережная Закюсала-Островной мост- набережна Краста-набережная Генерала Радзиня-улица Карла Милиенбаха-улица Эмилии Беньямин (Министерство транспорта)-13. улица Января-Каменный мост-улица Мукусалас (здание администрации Bolt Operations)-ротационный круг Мукусалас-Островной мост -обратно на Закюсалу.

В связи с протестом в Елгаве никаких ограничений движения не планируется, однако Рижская дума сообщила, что на ряде центральных улиц и мостов Риги во время протеста таксистов будут введены значительные ограничения движения.

До 11:00 движение автотранспорта будет регулироваться и, при необходимости, перекрываться на данном участке маршрута и прилегающих улицах. Движение общественного транспорта также будет регулироваться или временно закрываться на данном участке маршрута по мере необходимости.

Движение транспорта будет также ограничено на всех улицах, пересекающих этот маршрут. Поэтому в понедельник утром и в первой половине дня в центре Риги и Пардаугавы возможны значительные пробки.

Муниципалитет призывает водителей планировать свои поездки заранее, выбирать альтернативные маршруты и быть готовыми к значительному увеличению времени в пути.

Для обсуждения проблем отрасли организаторы пригласили на акцию протеста Министерство транспорта, Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство социального обеспечения, Совет по конкуренции, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и компанию Bolt Operations.

Представители организаций указывают, что акция протеста организована потому, что правительство не выполнило ультиматум, выдвинутый отраслью, и не предприняло реальных шагов для ограничения монополии платформы Bolt.

Цель протеста таксомоторной отрасли — противостоять эксплуатации монопольного положения одной-единственной платформы.

Отраслевые организации выступают за справедливую и предсказуемую индустрию такси, которая способствовала бы здоровой конкуренции и появлению новых участников рынка, а не уничтожению существующих местных предприятий.

Представители отрасли утверждают, что их приоритетом являются также интересы потребителей — цена поездки должна быть ясной и обоснованной, предотвращая ситуации, когда один и тот же маршрут необоснованно стоит и 10, и 20 евро из-за коэффициентов, произвольно установленных сервисом «Bolt». Организации требуют положить конец манипуляциям с ценами, которые искажают рынок и вводят жителей в заблуждение.

Организаторы протеста также указывают на то, что обещания Министерства транспорта ограничить влияние Bolt и установить потолок комиссионных в 15% так и остались лишь на бумаге, несмотря на предупреждения со стороны отрасли, когда четыре года назад отрасль предложила ввести единый тариф в стране, чтобы потребитель всегда знал, сколько стоит поездка на такси.

Организаторы кампании также подчеркивают, что предоставленная правительством скидка на акцизный налог не принесла результатов — цены на топливо выше, чем раньше, но плана действий по спасению отрасли по-прежнему нет.

Отраслевые организации подчеркивают, что нынешняя ситуация в секторе пассажирских перевозок создает значительные рыночные искажения, поскольку поставщики услуг цифровых платформ могут самостоятельно устанавливать цены и одновременно вести учет без эффективного внешнего контроля, создавая непрозрачность и риск манипулирования данными. В то же время, модель демпингового ценообразования, не основанная на фундаментальных принципах отрасли, угрожает честной конкуренции и устойчивости сектора, вытесняя местные компании.

Акцию протеста организуют Организация работодателей отрасли таксомоторных перевозок (TPNDDO), Латвийская организация работодателей отрасли легковых такси (LVTNDDO), Ассоциация развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков (LPKAA) и Профсоюз работников общественных услуг и транспорта Латвии (LAKRS).