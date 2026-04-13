ИИ меняет туризм: ваш следующий отпуск спланирует ChatGPT

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 10:30

Всюду жизнь 0 комментариев

Туристические сервисы Rome2Rio и Omio интегрируются с OpenAI, предоставляя более 900 млн еженедельных пользователей ChatGPT мгновенный доступ к маршрутам, ценам и вариантам транспорта по всему миру.

Начиная от спешки, чтобы успеть на рейс, и заканчивая паникой в воздухе из‑за того, как добраться до гостиницы за границей, тревога путешественников может вскоре остаться в прошлом: искусственный интеллект обещает сделать весь опыт путешествий максимально гладким, пусть, возможно, и немного слишком предсказуемым.

Две крупные международные платформы для путешествий запускают совместно с OpenAI приложения, которые дадут 900 миллионам еженедельных пользователей платформы доступ к маршрутам, ценам и вариантам транспорта по всему миру.

Rome2Rio и её немецкая материнская компания Omio объявили, что запускают внутри ChatGPT приложения, которые позволят пользователям искать, сравнивать и планировать поездки на поездах, автобусах, самолётах, паромах и других видах транспорта.

Поиск оптимального маршрута между двумя городами часто означает необходимость жонглировать несколькими сайтами бронирования, чтобы собрать все пересадки, — но новые приложения на базе ИИ меняют эту ситуацию.

Пользователь может просто спросить: «Какой самый быстрый и дешёвый маршрут из Рима во Флоренцию в эту субботу?» — и получить всё в рамках одного диалога.

Согласно исследованию Rome2Rio, уже каждый третий путешественник использует ИИ для планирования поездок, зачастую обращаясь к технологии ещё до того, как определится с направлением.

Несмотря на то что ИИ пока далёк от совершенства и способен «галлюцинировать» и придумывать данные, в компаниях утверждают, что используют живую информацию, а не расчёты, сгенерированные алгоритмом.

«Есть реальный поезд, реальный автобус, паром — и всё это связано через API, глубокие технические интеграции», — сказал основатель и генеральный директор Omio Нарен Шаам в интервью Euronews Next.

«Всё, что строится на этой основе, — реальный контент».

По его словам, технология призвана снизить «галлюцинации» ИИ, поскольку она опирается на проверенную базу предложений, а не генерирует приблизительную информацию о поездках.

ИИ также может улучшить впечатления от поездки, так как он способен сообщать о сбоях и предлагать альтернативные маршруты, добавил Шаам.

«Если на линии происходит сбой, мы в теории должны отправить вам сообщение: “Эй, похоже, на линии неполадки. Вот несколько альтернативных вариантов, которые можно рассмотреть”», — сказал он, добавив, что, хотя изменения в последний момент могут обойтись дороже, цель состоит в том, чтобы сделать путешествия «гораздо более прозрачными и помогать клиентам принимать взвешенные решения».

При всех удобствах, которые ИИ приносит в сферу путешествий, есть опасение, что если все будут пользоваться им для планирования маршрутов и отпусков, и без того перегруженные туристами места станут ещё более людными.

И не отнимут ли алгоритмы саму тягу к странствиям — возможность случайно наткнуться на неожиданный маршрут, открыть город, которого нет ни в одном маршруте, и принять импульсивное решение прямо на вокзале?

Системы ИИ обучаются на данных о популярности и тем самым закрепляют существующие паттерны, то есть могут подталкивать пользователей к тем же маршрутам и приключениям, которые и так доминируют в результатах поиска.

Шаам признаёт этот риск, но утверждает, что эффект может быть и обратным.

«ИИ может помочь людям открывать больше маршрутов, — говорит он. — Нужно задавать ему больше вопросов, чтобы он глубже погружался в контекст и предлагал более уникальные маршруты».

Идея в том, что разговорный ИИ, в отличие от строки поиска, стимулирует дополнительные вопросы и может подтолкнуть пользователя, который сначала интересовался, где переночевать в Мадриде, к вопросам о других регионах Испании.

По словам Шаама, открытие новых направлений с помощью ИИ также может помочь распределить туристические потоки за пределы переполненных крупных городов, подталкивая путешественников к железнодорожным и автобусным маршрутам во второстепенные пункты назначения.

«Если вы едете в Испанию и посещаете не только Мадрид и Барселону, но и Севилью, Гранаду, Бильбао — это поездки на поезде на два–два с половиной часа», — говорит он.

«Если ИИ может помочь совершить такую поездку, это полезно и для местных экосистем».

Пока в Omio представляют ИИ как инструмент, который берёт на себя логистику и оставляет дух приключений нетронутым.

 

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию
Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

