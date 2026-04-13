ИИ меняет туризм: ваш следующий отпуск спланирует ChatGPT

Начиная от спешки, чтобы успеть на рейс, и заканчивая паникой в воздухе из‑за того, как добраться до гостиницы за границей, тревога путешественников может вскоре остаться в прошлом: искусственный интеллект обещает сделать весь опыт путешествий максимально гладким, пусть, возможно, и немного слишком предсказуемым.

Две крупные международные платформы для путешествий запускают совместно с OpenAI приложения, которые дадут 900 миллионам еженедельных пользователей платформы доступ к маршрутам, ценам и вариантам транспорта по всему миру.

Rome2Rio и её немецкая материнская компания Omio объявили, что запускают внутри ChatGPT приложения, которые позволят пользователям искать, сравнивать и планировать поездки на поездах, автобусах, самолётах, паромах и других видах транспорта.

Поиск оптимального маршрута между двумя городами часто означает необходимость жонглировать несколькими сайтами бронирования, чтобы собрать все пересадки, — но новые приложения на базе ИИ меняют эту ситуацию.

Пользователь может просто спросить: «Какой самый быстрый и дешёвый маршрут из Рима во Флоренцию в эту субботу?» — и получить всё в рамках одного диалога.

Согласно исследованию Rome2Rio, уже каждый третий путешественник использует ИИ для планирования поездок, зачастую обращаясь к технологии ещё до того, как определится с направлением.

Несмотря на то что ИИ пока далёк от совершенства и способен «галлюцинировать» и придумывать данные, в компаниях утверждают, что используют живую информацию, а не расчёты, сгенерированные алгоритмом.

«Есть реальный поезд, реальный автобус, паром — и всё это связано через API, глубокие технические интеграции», — сказал основатель и генеральный директор Omio Нарен Шаам в интервью Euronews Next.

«Всё, что строится на этой основе, — реальный контент».

По его словам, технология призвана снизить «галлюцинации» ИИ, поскольку она опирается на проверенную базу предложений, а не генерирует приблизительную информацию о поездках.

ИИ также может улучшить впечатления от поездки, так как он способен сообщать о сбоях и предлагать альтернативные маршруты, добавил Шаам.

«Если на линии происходит сбой, мы в теории должны отправить вам сообщение: “Эй, похоже, на линии неполадки. Вот несколько альтернативных вариантов, которые можно рассмотреть”», — сказал он, добавив, что, хотя изменения в последний момент могут обойтись дороже, цель состоит в том, чтобы сделать путешествия «гораздо более прозрачными и помогать клиентам принимать взвешенные решения».

При всех удобствах, которые ИИ приносит в сферу путешествий, есть опасение, что если все будут пользоваться им для планирования маршрутов и отпусков, и без того перегруженные туристами места станут ещё более людными.

И не отнимут ли алгоритмы саму тягу к странствиям — возможность случайно наткнуться на неожиданный маршрут, открыть город, которого нет ни в одном маршруте, и принять импульсивное решение прямо на вокзале?

Системы ИИ обучаются на данных о популярности и тем самым закрепляют существующие паттерны, то есть могут подталкивать пользователей к тем же маршрутам и приключениям, которые и так доминируют в результатах поиска.

Шаам признаёт этот риск, но утверждает, что эффект может быть и обратным.

«ИИ может помочь людям открывать больше маршрутов, — говорит он. — Нужно задавать ему больше вопросов, чтобы он глубже погружался в контекст и предлагал более уникальные маршруты».

Идея в том, что разговорный ИИ, в отличие от строки поиска, стимулирует дополнительные вопросы и может подтолкнуть пользователя, который сначала интересовался, где переночевать в Мадриде, к вопросам о других регионах Испании.

По словам Шаама, открытие новых направлений с помощью ИИ также может помочь распределить туристические потоки за пределы переполненных крупных городов, подталкивая путешественников к железнодорожным и автобусным маршрутам во второстепенные пункты назначения.

«Если вы едете в Испанию и посещаете не только Мадрид и Барселону, но и Севилью, Гранаду, Бильбао — это поездки на поезде на два–два с половиной часа», — говорит он.

«Если ИИ может помочь совершить такую поездку, это полезно и для местных экосистем».

Пока в Omio представляют ИИ как инструмент, который берёт на себя логистику и оставляет дух приключений нетронутым.