Сегодня Ригу перекроют из-за протеста таксистов: где и во сколько

В связи с акцией протеста таксистов в понедельник, 13 апреля, в первой половине дня на ряде центральных улиц и мостов Риги ожидаются значительные ограничения движения, сообщила пресс-служба Рижской думы.

С 8:00 до 14:00 на набережной Закюсалы состоится встреча участников мероприятия, а с 9:00 до 11:00 движение автотранспорта будет регулироваться и, при необходимости, перекрыто вдоль маршрута и прилегающих улиц.

Маршрут для водителей такси планируется пройти по набережной Закюсала, Островному мосту, улице Краста, набережной Генерала Радзиня, улице Карла Милиенбаха, улице Эмилии Беньямина, улице 13 января, набережной 11 ноября, Каменному мосту, улице Мукусалас, кольцевой развязке улицы Мукусалас, Островному мосту и обратно на набережную Закюсала.

Вдоль маршрута также будет регулироваться или временно закрываться полоса общественного транспорта по мере необходимости. Движение транспорта будет ограничено на всех улицах, пересекающих этот маршрут, поэтому в понедельник утром и в первой половине дня в центре Риги и Пардаугавы возможны значительные пробки.

Рижская дума призывает водителей планировать свои поездки заранее, выбирать альтернативные маршруты и быть готовыми к значительному увеличению времени в пути.

Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция обеспечат безопасность дорожного движения и общественный порядок во всех вышеупомянутых местах в указанное время. Рижская дума призывает участников дорожного движения следовать указаниям полиции для обеспечения безопасного проведения мероприятия и минимизации неудобств для других жителей и гостей города.

Муниципалитет призывает участников дорожного движения проявить понимание и следовать указаниям полиции, чтобы обеспечить безопасное проведение мероприятия и свести к минимуму неудобства для других жителей и гостей города.

Как сообщалось ранее, сегодня в Риге, Даугавпилсе и Елгаве водители такси, имеющие лицензии в Латвии, проведут акции протеста против политики, проводимой компанией "Bolt", сообщили LETA организации, представляющие интересы таксомоторной отрасли.

Представители организаций указывают, что акция протеста организована потому, что правительство не выполнило ультиматум, выдвинутый отраслью, и не предприняло реальных шагов для ограничения монополии платформы Bolt.

Цель протеста таксомоторной отрасли — противостоять эксплуатации монопольного положения одной-единственной платформы.

Акцию протеста организуют Организация работодателей отрасли таксомоторных перевозок (TPNDDO), Латвийская организация работодателей отрасли легковых такси (LVTNDDO), Ассоциация развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков (LPKAA) и Профсоюз работников общественных услуг и транспорта Латвии (LAKRS).

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

