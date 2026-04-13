Сегодня Ригу перекроют из-за протеста таксистов: где и во сколько

С 8:00 до 14:00 на набережной Закюсалы состоится встреча участников мероприятия, а с 9:00 до 11:00 движение автотранспорта будет регулироваться и, при необходимости, перекрыто вдоль маршрута и прилегающих улиц.

Маршрут для водителей такси планируется пройти по набережной Закюсала, Островному мосту, улице Краста, набережной Генерала Радзиня, улице Карла Милиенбаха, улице Эмилии Беньямина, улице 13 января, набережной 11 ноября, Каменному мосту, улице Мукусалас, кольцевой развязке улицы Мукусалас, Островному мосту и обратно на набережную Закюсала.

Вдоль маршрута также будет регулироваться или временно закрываться полоса общественного транспорта по мере необходимости. Движение транспорта будет ограничено на всех улицах, пересекающих этот маршрут, поэтому в понедельник утром и в первой половине дня в центре Риги и Пардаугавы возможны значительные пробки.

Рижская дума призывает водителей планировать свои поездки заранее, выбирать альтернативные маршруты и быть готовыми к значительному увеличению времени в пути.

Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция обеспечат безопасность дорожного движения и общественный порядок во всех вышеупомянутых местах в указанное время. Рижская дума призывает участников дорожного движения следовать указаниям полиции для обеспечения безопасного проведения мероприятия и минимизации неудобств для других жителей и гостей города.

Как сообщалось ранее, сегодня в Риге, Даугавпилсе и Елгаве водители такси, имеющие лицензии в Латвии, проведут акции протеста против политики, проводимой компанией "Bolt", сообщили LETA организации, представляющие интересы таксомоторной отрасли.

Представители организаций указывают, что акция протеста организована потому, что правительство не выполнило ультиматум, выдвинутый отраслью, и не предприняло реальных шагов для ограничения монополии платформы Bolt.

Цель протеста таксомоторной отрасли — противостоять эксплуатации монопольного положения одной-единственной платформы.

Акцию протеста организуют Организация работодателей отрасли таксомоторных перевозок (TPNDDO), Латвийская организация работодателей отрасли легковых такси (LVTNDDO), Ассоциация развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков (LPKAA) и Профсоюз работников общественных услуг и транспорта Латвии (LAKRS).