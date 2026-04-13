Придёт долгожданное тепло? Да, но с оговорками: прогноз на неделю

Антициклон будет определять погоду в первой половине недели - будет дуть слабый ветер, днём иногда можно будет немного погреться на солнышке, существенных осадков не ожидается.

В ночь на вторник на востоке страны сгустится туман. По ночам столбик термометра местами ещё будет опускаться чуть ниже нулевой отметки, но дни будут тёплыми: уже в понедельник воздух прогреется до +10-14 градусов, во вторник и в среду - преимущественно +12-17 градусов, местами на побережье залива сохранится более прохладная температура - на пару градусов ниже.

Затем погодные условия изменятся: территорию Латвии пересекут дождевые облака и пройдут осадки. Ночи и дни, особенно к концу недели, станут теплее. По-прежнему будет дуть слабый ветер.