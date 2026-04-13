Вот и Айсма в соцсети "Тредс" затеяла опрос среди читателей. В нём участвовали более 4000 человек, причём больше всех (44%) оказалось тех, кто зарабатывает от 1100 до 1700 евро в месяц. На втором месте - от 1800 до 2400 евро - 22% опрошенных. Остальные респонденты разделились поровну (по 17%) на тех, кто получает меньше тысячи в месяц, и тех, кто получает от 2500 евро и более.

Поводом для того, как пишет сама Айсма, послужил анонимный форум, где люди "в очередной раз мерялись пиписьками" и пришли к выводу, что зарплата в размере 1400 евро на руки - это у последних бедняков, и что многие в Латвии получают свыше 3000 евро. Айсма признаёт, что этот вывод нисколько не совпадает ни с какой статистикой и с предложениями работы, но он, видимо, задел её за живое, раз она провела такой опрос.

Комментариев у её поста очень много, мы выбрали некоторые наиболее показательные:

- У той большой части общества, которая зарабатывает меньше 1000 евро, просто не хватает ни средств на интернет, ни времени на сидение в "Тредс", потому что всё свободное время они работают. Я серьёзно.

- У меня нет даже 1400 на бумаге. Я кондитер. Платят столько, сколько платят, я на это никак повлиять не могу. Работаю в Цесисе, живу в Валмиере. Посмотрите в объявления, какие зарплаты там у кондитеров, ну нет там ни 2000, ни 3000. Пирожных и булочек все хотят, но никогда не задумываются, что это ручной труд, тяжёлый труд, недооценённый в Латвии.

- Эта похвальба людей на всяких форумах, извиняюсь, чушь собачья. Данные Центрального статистического управления показывают, что зарплата БРУТТО свыше 3000 евро - менее чем у 10% населения Латвии. А 3000 брутто - это 2140 евро на руки. То есть 3000 на руки есть у пары процентов.

- 1400 евро на руки - норм для одного! Ударение на "для одного" и "на руки".

- Работаю в госучреждении, зарплата меньше 2000 евро на руки. Но не чувствую себя последним бедняком. Нас 2 взрослых, кто зарабатывает. У нас скоро будет трое детей. Мы не сильно жалуемся. Конечно, хотелось бы зарабатывать больше, меньше платить по счетам, но хватает и на накопления, и где-нибудь побывать. Живём в достаточно большой квартире, кушать есть что, одежда есть, топливом заправиться можем, суши поесть и в гости сходить.

- Да, в интернете чуть ли не у всех зарплата 3000 евро "совсем немного", а ездить на Dacia - "позор". А если в какой-нибудь группе на "ФБ" помощи ищет мамочка с детьми, то "сама лохушка" и "нечего было ноги раздвигать". Я давно уже всё это не слушаю, потому что строить из себя крутых и загонять других в комплексы - для этого народа национальный спорт. Посмотрите хотя бы показатели мобинга в школах Латвии среди стран ОЭСР.

- Ок, эта цифра для каждого своя, но замечали ли вы - неважно, какого размера зарплата, всегда всё бывает потрачено? Возможно, в какой-то момент, если долго получать БОЛЬШУЮ зарплату, можно накопить, ну не знаю.

- Почему голосование ограничивается только 3000? Те, кто покупает/строит дома и ездит на новых машинах, вовсе не входят в эту категорию.

- 1500-2000 на руки - хорошая зарплата почти везде в Европе. Много где даже не надо больше зарабатывать, потому что тогда будут такие налоги, что лучше жить на 1500.

- Более 50% работают за минимальную зарплату, это 780 евро до уплаты налогов, ещё есть те, кто работает на неполной ставке! Например, у ассистента при человеке с функциональными нарушениями или пожилого человека ставка 6,03 часа, в день минимум 3 часа, максимум 8 часов! За минимальные часы в месяц получается 90 евро.

- Это то же самое, когда я ищу людей, предлагая среднюю зарплату 1000-1200 евро в месяц на руки подсобному рабочему (всё зависит от отработанных часов). И, конечно, не один диванный пердун за такие деньги работать не будет. Вот тебе и твоя статистика.