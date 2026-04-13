Например, существовал сайт madonastils.com, который уже закрыт, и martalinde.com (действующий), где можно приобрести одежду, причём все надписи там - на правильном латышском языке. Представитель ЦЗПП Санита Гертмане рассказывает: сейчас ИИ достиг уже высокого уровня и генерировать сайты на латышском языке не слишком трудно, "однако ИИ очень часто бывает трудно придерживаться хорошего и правильного стиля".

"Что означают эти латышские названия? Это означает, что оказывается давление на патриотизм покупателя. Конечно, это попытка повлиять на поведение покупателя, создать впечатление, что это местное предприятие, что скорее всего покупка будет безопасной. Например, в прошлом году были похожие сайты - ModaJurmala, ModaRīga. Вели маркетинговые кампании в соцсетях, действительно, много людей совершало покупки", - продолжает она.

При покупке в интернет-магазине прежде всего необходимо убедиться, что продавец тот, за кого себя выдаёт: проверить страну регистрации, адрес и номер регистрации.

Например, на сайте martalinde.com нет ни названия предприятия, ни адреса регистрации, ни страны.

"Мы видим только адрес электронной почты info@martalinde.com. Это первый признак, что сайт подозрительный. Номер телефона не обязательно должен быть указан, но необходимо указать канал, по которому с этим предприятием можно оперативно связаться и по которому они оперативно ответят", - разъясняет Гертмане.

Важны также отзывы от других покупателей. На самом сайте магазина рейтинг - от 4,7 до 5, но при поиске выясняются разные не очень приятные истории: например, товар не соответствует ожиданиям, качество очень низкое.

"Учтите, что общение не происходит вообще или происходит исключительно медленно. Кроме того, товар придётся возвращать в Китай, например, и надо понимать, что самому покупателю нужно будет оплатить расходы по возврату", - предупреждает представитель ЦЗПП.

Впрочем, если с торговцем связаться не удастся, выход из положения есть: можно обратиться с жалобой в ЦЗПП и/или в банк, чтобы вернуть свои деньги.

Тем, кто делает покупки в интернет-магазинах, зарегистрированных вне территории ЕС, обязательно нужно сохранить все подтверждающие документы, а если товар не соответствует описанию или предоставлена информация, вводящая в заблуждение, несоответствие нужно зафиксировать на фото или видео. А лучше всего заранее тщательно изучить всю доступную информацию о конкретном интернет-магазине.

В прошлом году на интернет-магазины в ЦЗПП поступило более 500 жалоб, их число за прошлый год выросло на 30%.

