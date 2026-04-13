Играют на патриотизме: как торговцы из Китая вводят в заблуждение клиентов в Латвии (1)

© Lsm.lv 13 апреля, 2026 08:17

Бизнес

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) информирует, что для привлечения покупателей в Латвии недобросовестные коммерсанты с помощью ИИ создают привлекательные сайты интернет-магазинов с красивыми латышскими названиями, но чаще всего эти продавцы находятся вне ЕС, в основном в Китае, сообщает Латвийское радио.

Например, существовал сайт madonastils.com, который уже закрыт, и martalinde.com (действующий), где можно приобрести одежду, причём все надписи там - на правильном латышском языке. Представитель ЦЗПП Санита Гертмане рассказывает: сейчас ИИ достиг уже высокого уровня и генерировать сайты на латышском языке не слишком трудно, "однако ИИ очень часто бывает трудно придерживаться хорошего и правильного стиля".

"Что означают эти латышские названия? Это означает, что оказывается давление на патриотизм покупателя. Конечно, это попытка повлиять на поведение покупателя, создать впечатление, что это местное предприятие, что скорее всего покупка будет безопасной. Например, в прошлом году были похожие сайты - ModaJurmala, ModaRīga. Вели маркетинговые кампании в соцсетях, действительно, много людей совершало покупки", - продолжает она.

При покупке в интернет-магазине прежде всего необходимо убедиться, что продавец тот, за кого себя выдаёт: проверить страну регистрации, адрес и номер регистрации.

Например, на сайте martalinde.com нет ни названия предприятия, ни адреса регистрации, ни страны.

"Мы видим только адрес электронной почты info@martalinde.com. Это первый признак, что сайт подозрительный. Номер телефона не обязательно должен быть указан, но необходимо указать канал, по которому с этим предприятием можно оперативно связаться и по которому они оперативно ответят", - разъясняет Гертмане.

Важны также отзывы от других покупателей. На самом сайте магазина рейтинг - от 4,7 до 5, но при поиске выясняются разные не очень приятные истории: например, товар не соответствует ожиданиям, качество очень низкое.

"Учтите, что общение не происходит вообще или происходит исключительно медленно. Кроме того, товар придётся возвращать в Китай, например, и надо понимать, что самому покупателю нужно будет оплатить расходы по возврату", - предупреждает представитель ЦЗПП.

Впрочем, если с торговцем связаться не удастся, выход из положения есть: можно обратиться с жалобой в ЦЗПП и/или в банк, чтобы вернуть свои деньги.

Тем, кто делает покупки в интернет-магазинах, зарегистрированных вне территории ЕС, обязательно нужно сохранить все подтверждающие документы, а если товар не соответствует описанию или предоставлена информация, вводящая в заблуждение, несоответствие нужно зафиксировать на фото или видео. А лучше всего заранее тщательно изучить всю доступную информацию о конкретном интернет-магазине.

В прошлом году на интернет-магазины в ЦЗПП поступило более 500 жалоб, их число за прошлый год выросло на 30%.

(Иллюстративное фото.)

Комментарии (1)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (1)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

