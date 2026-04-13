Орбан проиграл и уже признал поражение на выборах

По предварительным данным, на парламентских выборах в Венгрии лидирует партия "Тиса" Петера Мадьяра. Как сообщает Национальный избирательный офис Венгрии, после обработки 72,44% бюллетеней "Тиса" получает 138 из 199 мандатов.

Большинство в две трети позволило бы партии вносить изменения в Конституцию и ключевые законы.

Консервативная "Фидес", которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, пока получает лишь 54 места. Еще семь мандатов могут достаться ультраправому "Нашему отечество". Результаты выборов еще могут измениться в ходе дальнейшего подсчета голосов.

Между тем Петер Мадьяр заявил, что Виктор Орбан уже поздравил его с победой. "Результаты выборов, хотя и не окончательные, понятны и ясны. Ответственность и возможность управлять страной нам не достались. Я поздравляю победившую партию", – заявил Виктор Орбан, выступая с речью перед своими союзниками.

Он также добавил, что его партия "Фидес" будет служить Венгрии, находясь в оппозиции.