Орбан проиграл и уже признал поражение на выборах

Euronews 13 апреля, 2026 09:07

Мир 0 комментариев

Оппозиционная партия "Тиса" лидирует на парламентских выборах в Венгрии после обработки двух третей голосов. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение.

По предварительным данным, на парламентских выборах в Венгрии лидирует партия "Тиса" Петера Мадьяра. Как сообщает Национальный избирательный офис Венгрии, после обработки 72,44% бюллетеней "Тиса" получает 138 из 199 мандатов.

 Большинство в две трети позволило бы партии вносить изменения в Конституцию и ключевые законы.

Консервативная "Фидес", которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, пока получает лишь 54 места. Еще семь мандатов могут достаться ультраправому "Нашему отечество". Результаты выборов еще могут измениться в ходе дальнейшего подсчета голосов.

 Между тем Петер Мадьяр заявил, что Виктор Орбан уже поздравил его с победой. "Результаты выборов, хотя и не окончательные, понятны и ясны. Ответственность и возможность управлять страной нам не достались. Я поздравляю победившую партию", – заявил Виктор Орбан, выступая с речью перед своими союзниками.

Он также добавил, что его партия "Фидес" будет служить Венгрии, находясь в оппозиции.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

