Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Он отметил, что Белоруссия также вовлечена в боевые действия, но обе страны не в состоянии справиться со многими проблемами внутри них.

Хотя российские военные базы находятся там, где были в 2013 году, присутствие там солдат значительно меньше, поскольку в настоящее время они воюют в Украине, сказал командующий латвийской армией.

В то же время мы должны понимать и быть готовыми к тому, что в случае возможного окончания войны или прекращения огня российские и белорусские войска частично отступят и вернутся на свои базы и к латвийской границе, пояснил Пуданс.

На вопрос о главных выводах после проникновения украинских беспилотников, нацеленных на Россию, в воздушное пространство Латвии и последующей волны дезинформации со стороны российских СМИ, командующий НВС пояснил, что Кремль пытается скрыть от собственного общества неспособность справиться с атаками, в результате чего российское общество теперь наблюдает настоящую войну, которая переносится с Украины на его территорию.

Пуданс отметил, что российская государственная пропаганда больше не сосредоточена на нарративах о том, как они смогут в короткие сроки оккупировать Балтию, а на том, как НАТО якобы реализует свои планы по угрозе России. Таким образом, Россия готовит свое общество к возможной будущей мобилизации и затягиванию поясов в плане экономики, поскольку все это может потребоваться для поддержания боевых действий в Украине в будущем, отметил командующий НВС.

Между тем, Латвия извлекла уроки из проникновения беспилотников в свое воздушное пространство для поддержания постоянной готовности и разработала новые процедуры и порядок отчетности. «Очевидно, что эти атаки, совершенные Украиной на территорию России, расширяют зону, в которой мы должны быть готовы реагировать на угрозы, и это самый важный урок, который мы усвоили за последние недели — расширить текущую операцию вдоль всей границы, частично напрягая наши возможности, а частично, возможно, экономя их в других областях», — заключил Пуданс.