Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

13 апреля, 2026 11:26

Важно

LETA

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Он отметил, что Белоруссия также вовлечена в боевые действия, но обе страны не в состоянии справиться со многими проблемами внутри них.

Хотя российские военные базы находятся там, где были в 2013 году, присутствие там солдат значительно меньше, поскольку в настоящее время они воюют в Украине, сказал командующий латвийской армией.

В то же время мы должны понимать и быть готовыми к тому, что в случае возможного окончания войны или прекращения огня российские и белорусские войска частично отступят и вернутся на свои базы и к латвийской границе, пояснил Пуданс.

На вопрос о главных выводах после проникновения украинских беспилотников, нацеленных на Россию, в воздушное пространство Латвии и последующей волны дезинформации со стороны российских СМИ, командующий НВС пояснил, что Кремль пытается скрыть от собственного общества неспособность справиться с атаками, в результате чего российское общество теперь наблюдает настоящую войну, которая переносится с Украины на его территорию.

Пуданс отметил, что российская государственная пропаганда больше не сосредоточена на нарративах о том, как они смогут в короткие сроки оккупировать Балтию, а на том, как НАТО якобы реализует свои планы по угрозе России. Таким образом, Россия готовит свое общество к возможной будущей мобилизации и затягиванию поясов в плане экономики, поскольку все это может потребоваться для поддержания боевых действий в Украине в будущем, отметил командующий НВС.

Между тем, Латвия извлекла уроки из проникновения беспилотников в свое воздушное пространство для поддержания постоянной готовности и разработала новые процедуры и порядок отчетности. «Очевидно, что эти атаки, совершенные Украиной на территорию России, расширяют зону, в которой мы должны быть готовы реагировать на угрозы, и это самый важный урок, который мы усвоили за последние недели — расширить текущую операцию вдоль всей границы, частично напрягая наши возможности, а частично, возможно, экономя их в других областях», — заключил Пуданс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать