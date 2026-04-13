Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

© LETA 13 апреля, 2026 11:25

Новости Латвии 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

В этом году на Латвийском параде растений планируется широкое представительство участников – ожидается участие около 150 производителей растений из всех регионов Латвии, а также до 300 торговцев и участников.

Традиционно Латвийский парад растений объединяет садоводов, любителей садоводства и семьи со всей Балтии, открывая садовый сезон. Главная и неизменная особенность парада — принцип, согласно которому демонстрируются и продаются только саженцы, выращенные в Латвии. Это растения, выращенные на фермах местных садоводов, адаптированные к климатическим условиям Латвии и основанные на многолетнем профессиональном опыте, подчеркивает Дамберга.

В этом году посетители смогут ознакомиться с широким ассортиментом растений, выращенных в Латвии: плодовыми деревьями, ягодными кустарниками, земляникой, декоративными деревьями и кустарниками, летними и многолетними цветами, травянистыми многолетниками, каучуковыми деревьями и луковичными цветами, травами и другими садовыми растениями. Наряду с производителями растений, будет работать рынок ремесленных изделий и товаров местного производства, а также представлен широкий ассортимент садовых товаров и оборудования.

Рекордное количество посетителей Латвийского парада растений составило около 30 000 человек. Парад пользуется наибольшей популярностью у покупателей из Эстонии и Финляндии, но в последние годы покупатели из Литвы также стали приезжать в Латвию за местными растениями.

Дамберга, координатор мероприятия Парада растений, отмечает, что литовский рынок располагает большим количеством растений из Польши, поэтому литовцы ездят в Латвию, чтобы купить растения, выращенные в Латвии.

Латвийский фестиваль растений — это ярмарка и платформа для обмена знаниями. Посетители могут познакомиться с производителями, задать вопросы и получить советы по выбору, посадке и уходу за растениями. Программа мероприятия включает развлечения для всей семьи — дети смогут принять участие в творческих мастер-классах, конкурсах и других мероприятиях.

За прошедшие годы организаторы также выработали свои собственные традиции. Одна из них — это «гардероб для растений», который предоставляет посетителям возможность удобно хранить приобретенные растения до возвращения домой, а также получить помощь в их транспортировке. В этом году во время мероприятия также состоится благотворительный аукцион растений, вырученные средства от которого пойдут на строительство спортивного поля в многофункциональном центре социальной реабилитации и поддержки людей с расстройствами аутистического спектра.

Помимо демонстрации растений, посетителей ждет культурная программа, разработанная в сотрудничестве с Региональным центром культуры и туризма Сигулды и местными группами художников-любителей.

Мероприятие организовано Ассоциацией производителей растений (Plant Growers Association), отраслевой организацией, которая уже более 20 лет делает Парад растений событием и традицией садоводческой отрасли. Ассоциация также является автором идеи проведения мероприятия и владельцем бренда «Парад растений».

Вход на мероприятие и парковка будут бесплатными.

Годовая декларация: новые тонкости

Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

