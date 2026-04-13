Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

В этом году на Латвийском параде растений планируется широкое представительство участников – ожидается участие около 150 производителей растений из всех регионов Латвии, а также до 300 торговцев и участников.

Традиционно Латвийский парад растений объединяет садоводов, любителей садоводства и семьи со всей Балтии, открывая садовый сезон. Главная и неизменная особенность парада — принцип, согласно которому демонстрируются и продаются только саженцы, выращенные в Латвии. Это растения, выращенные на фермах местных садоводов, адаптированные к климатическим условиям Латвии и основанные на многолетнем профессиональном опыте, подчеркивает Дамберга.

В этом году посетители смогут ознакомиться с широким ассортиментом растений, выращенных в Латвии: плодовыми деревьями, ягодными кустарниками, земляникой, декоративными деревьями и кустарниками, летними и многолетними цветами, травянистыми многолетниками, каучуковыми деревьями и луковичными цветами, травами и другими садовыми растениями. Наряду с производителями растений, будет работать рынок ремесленных изделий и товаров местного производства, а также представлен широкий ассортимент садовых товаров и оборудования.

Рекордное количество посетителей Латвийского парада растений составило около 30 000 человек. Парад пользуется наибольшей популярностью у покупателей из Эстонии и Финляндии, но в последние годы покупатели из Литвы также стали приезжать в Латвию за местными растениями.

Дамберга, координатор мероприятия Парада растений, отмечает, что литовский рынок располагает большим количеством растений из Польши, поэтому литовцы ездят в Латвию, чтобы купить растения, выращенные в Латвии.

Латвийский фестиваль растений — это ярмарка и платформа для обмена знаниями. Посетители могут познакомиться с производителями, задать вопросы и получить советы по выбору, посадке и уходу за растениями. Программа мероприятия включает развлечения для всей семьи — дети смогут принять участие в творческих мастер-классах, конкурсах и других мероприятиях.

За прошедшие годы организаторы также выработали свои собственные традиции. Одна из них — это «гардероб для растений», который предоставляет посетителям возможность удобно хранить приобретенные растения до возвращения домой, а также получить помощь в их транспортировке. В этом году во время мероприятия также состоится благотворительный аукцион растений, вырученные средства от которого пойдут на строительство спортивного поля в многофункциональном центре социальной реабилитации и поддержки людей с расстройствами аутистического спектра.

Помимо демонстрации растений, посетителей ждет культурная программа, разработанная в сотрудничестве с Региональным центром культуры и туризма Сигулды и местными группами художников-любителей.

Мероприятие организовано Ассоциацией производителей растений (Plant Growers Association), отраслевой организацией, которая уже более 20 лет делает Парад растений событием и традицией садоводческой отрасли. Ассоциация также является автором идеи проведения мероприятия и владельцем бренда «Парад растений».

Вход на мероприятие и парковка будут бесплатными.