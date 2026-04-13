«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Цель данного решения — уменьшить транспортные заторы и увеличить количество парковочных мест.

Как отмечает «Нека персонига», самая дорогая парковка «Ригас сатиксме» в настоящее время находится в зоне R в Старой Риге. Здесь первый час стоит пять евро, а каждый последующий час — восемь евро.

С экологически чистых автомобилей плата на любой парковке, управляемой «Ригас сатиксме», не взимается. Это часто приводит к ситуации, когда их оставляют на парковках круглосуточно, не уступая места другим.

Год назад предпринимателям, владельцам ресторанов и застройщикам было предложено представить предложения по оживлению центра столицы. Одно из предложений заключалось в ограничении времени парковки до двух часов для всех транспортных средств, включая электромобили.

Предложения предпринимателей переросли в значительные изменения, разработанные муниципальной компанией «Ригас сатикмес».

Если члены совета поддержат реформы, все водители станут платить больше, указывает «Нека персонига». Программа опирается на концепцию «Ригас сатикмес», представленную членам совета в марте этого года. Она планирует постепенно повышать плату за парковку на всех парковках «Ригас сатикмес» на 30% — в следующем году на 20%, а еще через год — еще на 10%.

Платные зоны также будут расширены и включат улицу Пернавас возле Гризинькалнса.

Несколько существующих зон, расположенных ближе к Старому городу, будут заменены на более дорогие. С 2027 года электромобилям будет разрешено бесплатно парковаться в течение часа в зонах А и В в центре Риги.

Годом позже это будет применяться ко всем городским зонам. После этого часа будет взиматься плата, которая будет снижена в течение первых нескольких лет. В свою очередь, к 2030 году планируется ввести единый тариф для всех автомобилей. В зоне R Старой Риги льготы для электромобилей могут быть полностью отменены уже в следующем году.

Руководство компании «Рижское сатикме» подчеркивает, что тарифы не пересматривались уже 10 лет. Хотя все согласны с тем, что проблема давняя, и данные компании показывают, что в зоне А заполняемость в час пик в будний день составляет 95%, что фактически означает отсутствие мест.

Первые попытки решить эту проблему были предприняты четыре года назад. Тогда по заказу Департамента по вопросам открытых пространств и мобильности было проведено исследование, которое не получило дальнейшего развития.

Планируемые реформы критикует бывший депутат местного самоуправления, докладчик от фракции Нацобъединения в совете Вальтерс Бергс. По его мнению, само по себе повышение цен на парковку не принесет результатов. Важно наличие удобного и часто курсирующего общественного транспорта, или же альтернатив типа «Park & ​​Ride». В противном случае, цены на парковку вырастут без каких-либо видимых преимуществ и альтернатив.

Компания «Ригас Сатиксме» получает в среднем от 10 до 12 миллионов в год дохода от парковок, часть которого расходуется на техническое обслуживание системы и уборку парковок. Если бы реформы были реализованы на максимальном запланированном уровне, плановый доход увеличился бы более чем на восемь миллионов в год. Муниципальная компания планирует использовать эти средства для долгосрочных программ и инвестиций.

Для того чтобы реорганизация политики парковки вступила в силу в следующем году, Рижский городской совет должен принять решение не позднее мая или июня текущего года. По неофициальной информации, советники начали рассматривать возможность того, что из-за повышения цен на топливо дополнительная финансовая нагрузка на водителей может быть связана и с рейтингами партий на предстоящих парламентских выборах. Поэтому в настоящее время не исключено, что реформу придется реализовать лишь частично, отложить или заморозить.

Согласно информации от «Nekā personīga», прошлым летом «Rīgas satiksme» ввела еще 13 новых платных зон с оговоркой, что автомобили, припаркованные на длительное время, затрудняют жителям парковку возле своих домов. Жители, зарегистрированные на этих участках улиц, могут приобрести разрешение на парковку для жителей. Муниципалитет утверждает, что планов по повышению цен на разрешения для жителей нет.

Ранее уже сообщалось, что Латвийская ассоциация электромобилей (LEAB) выступает против плана Рижского городского совета ограничить парковочные места для электромобилей без четкого переходного периода. По мнению ассоциации, такой подход подрывает доверие к политике «зеленого» транспорта и создает риск замедления перехода к электрическому транспорту в долгосрочной перспективе.