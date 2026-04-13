Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

Помимо указанных в части первой статьи 9 закона «О подоходном налоге с населения» (далее – закон) оснований для освобождения от уплаты налога на прирост капитала при продаже недвижимости (длительность нахождения недвижимости в собственности налогоплательщика, наличие других объектов недвижимости, реинвестирование дохода в другую недвижимость), законом установлено также специальное регулирование в отношении сельскохозяйственной земли.

Правила определения дохода при продаже

Статья 117 закона устанавливает особые правила установления дохода от отчуждения сельскохозяйственной земли. В частности, часть третья данной статьи устанавливает, что доход от продажи недвижимого имущества, которое по виду использования является сельскохозяйственной землей, не облагается налогом на прирост капитала при соблюдении определенных условий.

Критерии покупателя для освобождения от налога

Ключевое значение имеет личность покупателя. Недвижимость должна приобретаться субъектом, связанным с сельскохозяйственной деятельностью, а именно: собственником крестьянского хозяйства, коммерческим обществом, индивидуальным коммерсантом, лицом, зарегистрированным как осуществляющее хозяйственную деятельность, либо Латвийским земельным фондом.

При этом в общем случае необходимо, чтобы такой приобретатель действительно занимался сельским хозяйством. Это должно подтверждаться тем, что в течение как минимум одного из трех последних лет более половины его доходов (но не менее 3 000 евро в год) составляли доходы от сельскохозяйственной деятельности либо покупатель получает соответствующие государственные или европейские субсидии как фермер. Указанное требование не применяется, если покупателем является Латвийский земельный фонд.

Заключение

Таким образом, если продаваемый земельный участок действительно имеет статус сельскохозяйственной земли (например, используется под посевы и не содержит леса или застроек) и покупатель соответствует указанным в законе критериям, доход от его продажи может быть полностью освобожден от налога на прирост капитала.

Рекомендуем вам получить индивидуальную консультацию в Службе госдоходов.