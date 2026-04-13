Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

«Семь секретов» 13 апреля, 2026 10:35

Юридическая консультация 0 комментариев

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

Помимо указанных в части первой статьи 9 закона «О подоходном налоге с населения» (далее – закон) оснований для освобождения от уплаты налога на прирост капитала при продаже недвижимости (длительность нахождения недвижимости в собственности налогоплательщика, наличие других объектов недвижимости, реинвестирование дохода в другую недвижимость), законом установлено также специальное регулирование в отношении сельскохозяйственной земли.

Правила определения дохода при продаже

Статья 117 закона устанавливает особые правила установления дохода от отчуждения сельскохозяйственной земли. В частности, часть третья данной статьи устанавливает, что доход от продажи недвижимого имущества, которое по виду использования является сельскохозяйственной землей, не облагается налогом на прирост капитала при соблюдении определенных условий.

Критерии покупателя для освобождения от налога

Ключевое значение имеет личность покупателя. Недвижимость должна приобретаться субъектом, связанным с сельскохозяйственной деятельностью, а именно: собственником крестьянского хозяйства, коммерческим обществом, индивидуальным коммерсантом, лицом, зарегистрированным как осуществляющее хозяйственную деятельность, либо Латвийским земельным фондом.

При этом в общем случае необходимо, чтобы такой приобретатель действительно занимался сельским хозяйством. Это должно подтверждаться тем, что в течение как минимум одного из трех последних лет более половины его доходов (но не менее 3 000 евро в год) составляли доходы от сельскохозяйственной деятельности либо покупатель получает соответствующие государственные или европейские субсидии как фермер. Указанное требование не применяется, если покупателем является Латвийский земельный фонд.

Заключение

Таким образом, если продаваемый земельный участок действительно имеет статус сельскохозяйственной земли (например, используется под посевы и не содержит леса или застроек) и покупатель соответствует указанным в законе критериям, доход от его продажи может быть полностью освобожден от налога на прирост капитала.

Рекомендуем вам получить индивидуальную консультацию в Службе госдоходов.

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать
«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

Юридическая консультация 10:47

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Читать

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Читать