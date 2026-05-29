Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Мая Завтра: Maksis, Raivis, Raivo
Доступность

Почему вчера вы были гением, а сегодня смотрите в стену: учёные нашли одну причину

Редакция PRESS 29 мая, 2026 19:18

Азбука здоровья 0 комментариев

Depositphotos

Бывает день, когда всё складывается само. Письма пишутся, дела закрываются, мысли бегут быстро, а список задач почему-то не выглядит как личное оскорбление.

А бывает другой день.

Вы открываете ноутбук, смотрите на экран и понимаете, что мозг сегодня пришёл на работу только телом. Даже простое дело требует усилия, будто кто-то залил голову густым туманом.

Учёные говорят: это не всегда лень и не обязательно слабый характер.

Исследование Университета Торонто показало, что ежедневная “острота” мышления заметно влияет на то, сколько человек успевает сделать. В течение 12 недель исследователи наблюдали за студентами: участники проходили короткие тесты на скорость и точность мышления, а также сообщали о целях, сне, настроении, нагрузке и продуктивности.

Картина получилась очень узнаваемой.

В дни, когда человек думал яснее обычного, он чаще ставил более амбициозные цели и чаще доводил дела до конца. В дни, когда ясность падала, даже обычные задачи становились тяжелее.

Самая красивая цифра звучит так: разница между более ясным и более “туманным” днём может давать примерно 30–40 минут продуктивной работы. А разрыв между лучшими и худшими днями может доходить примерно до 80 минут.

То есть иногда вы не “провалили день”. Иногда ваш мозг просто работал на другой скорости.

На это влияют довольно земные вещи. Сон, время дня, мотивация, настроение и накопленная усталость. После хорошего сна люди чаще показывали лучший результат. Утром мышление обычно было яснее, а ближе к вечеру снижалось. Один напряжённый день ещё можно вытянуть, но если долго работать без восстановления, мозг начинает брать долг обратно.

Это, конечно, не значит, что теперь любой плохой день можно торжественно объявить научно подтверждённым. Но исследование хорошо объясняет то, что многие чувствуют интуитивно: продуктивность не живёт в человеке ровной линией.

Мы привыкли требовать от себя одинакового результата каждый день. Как будто мозг должен работать как лампочка: включил и светит. Но он больше похож на погоду. Иногда ясно. Иногда туман. Иногда лучше не устраивать себе бурю из чувства вины.

Вывод у этой истории почти утешительный. Если сегодня всё даётся тяжело, возможно, вы не развалились как личность. Возможно, это просто не самый острый день вашего мозга.

А завтра он снова может сделать вид, что ничего не было.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Других проблем нет?» — соцсети спорят о приказе Домбравы о языке
Важно

«Других проблем нет?» — соцсети спорят о приказе Домбравы о языке

Если сегодня мобилизация: права и обязанности жителей Латвии в военное время
Эксклюзив

Если сегодня мобилизация: права и обязанности жителей Латвии в военное время (5)

Домбрава сдал назад: кричать «Спасите! Помогите!» по-русски можно
Важно

Домбрава сдал назад: кричать «Спасите! Помогите!» по-русски можно (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это вина системы!» Родители спорят о недетском провале по школьников математике

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

В Латвии результаты экзамена по математике снова стали холодным душем для школ. По данным передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens», в прошлом году 53% учеников 9-х классов на централизованом экзамене показали средне-низкий уровень знаний.

В Латвии результаты экзамена по математике снова стали холодным душем для школ. По данным передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens», в прошлом году 53% учеников 9-х классов на централизованом экзамене показали средне-низкий уровень знаний.

Читать

«Других проблем нет?» — соцсети спорят о приказе Домбравы о языке

Важно 18:44

Важно 0 комментариев

Первое распоряжение нового главы МВД Яниса Домбравы быстро стало одной из самых обсуждаемых тем в латвийских соцсетях. Министр заявил, что сотрудники системы внутренних дел при исполнении служебных обязанностей, а также при общении с жителями и коллегами должны пользоваться только латышским языком.

Первое распоряжение нового главы МВД Яниса Домбравы быстро стало одной из самых обсуждаемых тем в латвийских соцсетях. Министр заявил, что сотрудники системы внутренних дел при исполнении служебных обязанностей, а также при общении с жителями и коллегами должны пользоваться только латышским языком.

Читать

Три альпиниста из Латвии погибли при восхождении на Денали

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Три альпиниста из Латвии погибли, сорвавшись на Денали, самой высокой горе Северной Америки. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Латвийский союз альпинистов.

Три альпиниста из Латвии погибли, сорвавшись на Денали, самой высокой горе Северной Америки. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Латвийский союз альпинистов.

Читать

Кулбергс возмутился: миллионы есть, а нарушений KNAB не видит

Новости Латвии 18:10

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не увидело возможного конфликта интересов в AS «Rīgas siltums». Об этом сообщает LETA. Речь идёт о материалах, которые в мае передал в KNAB тогдашний глава парламентской следственной комиссии по оценке подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс из «Объединённого списка».

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не увидело возможного конфликта интересов в AS «Rīgas siltums». Об этом сообщает LETA. Речь идёт о материалах, которые в мае передал в KNAB тогдашний глава парламентской следственной комиссии по оценке подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс из «Объединённого списка».

Читать

Домбрава сдал назад: кричать «Спасите! Помогите!» по-русски можно

Важно 17:55

Важно 0 комментариев

Министр внутренних дел Янис Домбрава уточнил свои заявления о языковом режиме в подчинённых МВД службах. Ранее он говорил, что общение сотрудников системы МВД с жителями должно проходить на государственном языке. Теперь министр фактически признал: в экстренных ситуациях закон допускает исключения.

Министр внутренних дел Янис Домбрава уточнил свои заявления о языковом режиме в подчинённых МВД службах. Ранее он говорил, что общение сотрудников системы МВД с жителями должно проходить на государственном языке. Теперь министр фактически признал: в экстренных ситуациях закон допускает исключения.

Читать

Сможет ли Кулбергс изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Новости Латвии 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

Новый премьер Латвии Андрис Кулбергс из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Новый премьер Латвии Андрис Кулбергс из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Читать