Почему вчера вы были гением, а сегодня смотрите в стену: учёные нашли одну причину

А бывает другой день.

Вы открываете ноутбук, смотрите на экран и понимаете, что мозг сегодня пришёл на работу только телом. Даже простое дело требует усилия, будто кто-то залил голову густым туманом.

Учёные говорят: это не всегда лень и не обязательно слабый характер.

Исследование Университета Торонто показало, что ежедневная “острота” мышления заметно влияет на то, сколько человек успевает сделать. В течение 12 недель исследователи наблюдали за студентами: участники проходили короткие тесты на скорость и точность мышления, а также сообщали о целях, сне, настроении, нагрузке и продуктивности.

Картина получилась очень узнаваемой.

В дни, когда человек думал яснее обычного, он чаще ставил более амбициозные цели и чаще доводил дела до конца. В дни, когда ясность падала, даже обычные задачи становились тяжелее.

Самая красивая цифра звучит так: разница между более ясным и более “туманным” днём может давать примерно 30–40 минут продуктивной работы. А разрыв между лучшими и худшими днями может доходить примерно до 80 минут.

То есть иногда вы не “провалили день”. Иногда ваш мозг просто работал на другой скорости.

На это влияют довольно земные вещи. Сон, время дня, мотивация, настроение и накопленная усталость. После хорошего сна люди чаще показывали лучший результат. Утром мышление обычно было яснее, а ближе к вечеру снижалось. Один напряжённый день ещё можно вытянуть, но если долго работать без восстановления, мозг начинает брать долг обратно.

Это, конечно, не значит, что теперь любой плохой день можно торжественно объявить научно подтверждённым. Но исследование хорошо объясняет то, что многие чувствуют интуитивно: продуктивность не живёт в человеке ровной линией.

Мы привыкли требовать от себя одинакового результата каждый день. Как будто мозг должен работать как лампочка: включил и светит. Но он больше похож на погоду. Иногда ясно. Иногда туман. Иногда лучше не устраивать себе бурю из чувства вины.

Вывод у этой истории почти утешительный. Если сегодня всё даётся тяжело, возможно, вы не развалились как личность. Возможно, это просто не самый острый день вашего мозга.

А завтра он снова может сделать вид, что ничего не было.