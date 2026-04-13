Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

Штормы начала этого года нанесли разрушения по всей Португалии, в том числе повредил побережье. "Почти на всех пляжах материка было зафиксировано значительное уменьшение содержания осадочных пород", – говорится в отчете APA.

На пляже Сан-Жуан-да-Капарика в муниципалитете Алмада, по данным агентства, в период с 20 января по 19 февраля пляж отступил на 14 метров. По словам мэра города Инес де Медейруш, естественная дюна и проект по ее сохранению под названием "Редуна" предотвратили ухудшение его состояния.

В нескольких километрах дальше, на пляже Фонте-да-Телья, мэр описывает похожий сценарий, который усугубляется присутствием кафе и магазинов очень близко к линии воды.

"В некоторых местах концессионеры пострадали очень сильно и не пострадали еще больше только потому, что у них там была дюна, созданная в результате работ, которые мы проводили в Фонте-да-Телья, и которая позволяла морю не заходить внутрь, потому что раньше море доходило до дороги", – объяснила она Euronews.

"В целом наша береговая линия не сильно сократилась, и мы надеемся, что теперь море снова принесет песок", – добавила мэр.

По ее словам, "абсолютно необходимо" засыпать на пляжи новый песок искусственным путем.

"Люди это не очень понимают, потому что думают, что выбросить песок в море – значит выбросить деньги на улицу, но это не так, потому что это позволяет увеличить отложения на морском дне, и именно это защищает побережье, – добавила она. – Вероятно, придется поднять морскую стену, чтобы защитить городские районы, и тогда вероятность наводнения сразу же значительно уменьшится. Инженерные работы будут иметь фундаментальное значение".

111 миллионов на обновление португальского побережья

Пляжи Кошта-да-Капарика были лишь одним из мест, упомянутых в докладе APA, которое провело общенациональное исследование. Среди основных повреждений этого побережья были названы береговая эрозия и неустойчивость скал, а также поврежденные подъезды к пляжам, стены и валы. Больше всего пострадал муниципалитет Овар – там 204 сообщения об ущербе.

Чтобы компенсировать последствия штормов на побережье, APA объявило о программе инвестиций в размере 15 млн евро на экстренные мероприятия по устранению повреждений. Эти цифры являются частью общего объема инвестиций в прибрежную зону в размере 111 млн евро для "восстановления и укрепления защиты португальской береговой линии".

"Запланированные меры включают в себя ряд приоритетных работ, направленных на восстановление инфраструктуры, укрепление береговой защиты и восстановление условий безопасности и пользования пляжами, – говорится в заявлении правительства. – Эти мероприятия включают в себя восстановление доступа к пляжам, укрепление дюн, стабилизацию скал, восстановление пешеходных дорожек и искусственное укрепление пляжей".

Отступление пляжей: природный процесс, на который влияет человек

Отступление пляжей – проблема не только португальского побережья, и не только из-за плохой погоды. "Это процесс, скажем так, ожидаемый, происходящий на протяжении десятилетий и связанный с целым рядом различных факторов", – пояснил Euronews Жоан Жуанас де Мело, профессор Нового университета Лиссабона и эксперт по планированию землепользования.

Среди этих факторов – ускоренное повышение уровня моря в последние годы, увеличение частоты экстремальных метеорологических явлений, "которое происходит уже несколько десятилетий", и структурный дефицит песка на португальском побережье, также вызванный деятельностью человека.

"В основном это было вызвано строительством плотин с 1950-х годов. Крупные водохранилища задерживают осадки, которые в естественной гидрологической системе достигали бы нашего побережья в гораздо больших количествах", –говорит он.

Недостаток песка на побережье можно объяснить и добычей песка, деградацией дюн, которые, по словам преподавателя университета, "придают нашему побережью устойчивость", и строительством жестких конструкций, таких как морские стены, которые защищают городские районы, но усиливают эрозию в других районах, отражая энергию волн.

"Когда море ударяется о скалу, вместо того чтобы рассеивать энергию, как это происходит в случае дюны, эта энергия отражается и увеличивает способность к эрозии в море в других районах. Здесь, в случае с Кошта-да-Капарика, эффект добычи песка и строительства плотин в бассейне Тежу привел к тому, что море продвинулось на несколько сотен метров, в основном в 1960-х годах. Это привело к строительству защитных сооружений – морской стены и отрога – для защиты городского центра Кошта-да-Капарика".

Жуан Жуанас де Мело объясняет, что штормы этой зимы "вызвали несколько более интенсивное явление, чем обычно, что вполне естественно".

"Это нормально, что зимой на пляжах меньше песка, а весной и летом большая часть песка, размытого во время осенних и зимних штормов, возвращается на пляж", – объясняет эксперт, отмечая, однако, что, поскольку в системе не хватает песка, "из года в год, если ничего не предпринимать, количество песка на пляже будет уменьшаться".

"Волшебных решений не существует"

По словам эксперта, пополнение песка за счет дноуглубительных работ помогает временно восстановить пляж, но не решает проблему его структурного дефицита.

"Во многих случаях речь идет о соблюдении закона, а в других – о корректировке муниципальных планов, чтобы они соответствовали передовой практике планирования", – говорит Жуан Жуанас де Мело.

Эти меры защиты и строительства должны быть адаптированы к физическим, социальным и экономическим характеристикам каждого района, добавляет он.

"Кошта-да-Капарика – это изначально сообщество рыбаков и фермеров, поэтому они привыкли иметь дело с периодическими штормами и наводнениями. Но защитные меры должны быть, потому что есть меры, которые зависят не от отдельных людей, а от организации, от планирования, от охраны территории и от организации ресурсов, которые находятся в руках местных властей или компаний", – объясняет он, отмечая, что не существует чудодейственных средств, которые можно было бы применить единообразно на всей территории Португалии.

"Не существует волшебных решений. Не существует решений, которые были бы одинаковыми везде, потому что условия разные. Географические условия разные, привычки и подготовка людей к борьбе с этими явлениями разные, экономическая деятельность разная, и поэтому в каждом конкретном случае решения должны быть адаптированы к этому набору обстоятельств", – говорит эксперт.