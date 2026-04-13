Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (1)

© Deutsche Welle 13 апреля, 2026 11:23

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) начнут осуществлять блокаду всех судов, заходящих в порты Ирана и в прибрежные районы, а также выходящих из них, 13 апреля в 10:00 по времени Восточного побережья (17:00 мск) в соответствии с указом президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщила пресс-служба CENTCOM.

Блокада распространится на суда всех стран и коснется всех иранских портов в Персидском заливе и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Трамп объявил о блокаде

После провалившегося раунда переговоров между США и Ираном в Исламабаде Трамп объявил о морской блокаде 12 апреля, но не назвал точных сроков. Таким образом глава Белого дома хочет помешать Ирану взимать с судоходных компаний сборы за проход через Ормузский пролив и лишить Тегеран доходов от продажи нефти, констатировало агентство dpa.

В Иране отвергли заявления Трампа как "смехотворные"

Между тем командующий ВМС армии Исламской Республики Шахрам Ирани отверг заявления Трампа как "смехотворные". "Угрозы президента США заблокировать Иран на море нелепы и абсурдны", - процитировало его агентство AFP. Иранский флот "отслеживает и контролирует все действия агрессивной армии США в регионе", добавил Шахрам Ирани.

Цены на нефть вновь выросли

Тем временем цены на нефть вновь выросли после того, как переговоры провалились, передало dpa. Так, по его данным, цена за баррель сырой нефти марки Brent с поставкой в июне на открытии торгов составила 102,50 доллара (87,74 евро). Перед началом переговоров 11 апреля она составляла 95,20 доллара (81,49 евро).

Президент США обвинил Тегеран в "мировом шантаже"

Глава Белого дома заявил, что в ходе переговоров представителей США и Ирана в Пакистане не удалось достичь согласия по ядерной программе Тегерана. Американский лидер также назвал "мировым шантажом" нарушение якобы данного Ираном обещания об открытии пролива из-за, как утверждается, оставленных там мин. В этой связи Трамп повторил свое заявление от 11 апреля о начале "расчистки" водного пути от мин. "Любой иранец, который откроет огонь по нам или по мирным судам, будет разнесен в пух и прах!" - утверждал он.

Переговоры в Исламабаде провалились из-за ядерного оружия и пролива

"Плохая новость в том, что мы не пришли к соглашению. И я думаю, для Ирана это куда более плохая новость, чем для США", - заявил вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс, возглавлявший американскую делегацию в столице Пакистана, по итогам длительных переговоров. Спикер МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя результаты обсуждений, сказал, что стороны "пришли к взаимопониманию по ряду вопросов", но по "двум-трем важным" разошлись во мнениях.

Одним из таких проблемных вопросов, помимо ядерного оружия, стал Ормузский пролив. Иран в ходе переговоров настаивал на контроле над проливом и на праве взимать пошлины с проходящих через него судов, сообщала британская газета The Financial Times. Делегация страны также отказывалась от предлагаемых США вариантов "совместного контроля" над проливом.

Кроме того, как указывало иранское госагентство Fars, Тегеран воспринимает требования Вашингтона по этому водному пути и ряду других вопросов как "чрезмерные" и "неприемлемые". Власти страны также отказываются разблокировать Ормузский пролив до достижения окончательного соглашения с США, указывает CNN.

Комментарии (1)
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (1)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (1)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (1)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

