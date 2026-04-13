Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

© LETA 13 апреля, 2026 11:02

0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) отмечает: чтобы привлечь покупателей в Латвии, с помощью искусственного интеллекта мошенники создают привлекательные сайты с латышскими названиями, однако зачастую продавцы находятся за пределами ЕС, чаще всего в Китае.

Например, электронный магазин Madonastils.com уже закрыт, а Martalinde.com продолжает работать. В нем можно купить одежду, и все тексты написаны на хорошем латышском языке.

Представитель ЦЗПП Санита Гертмане пояснила, что при нынешнем уровне развития искусственного интеллекта создавать сайты на латышском языке несложно, "однако ИИ часто не способен поддерживать хороший стиль".

"Что означают эти латышские названия? Это означает давление на патриотизм покупателя. Это попытка повлиять на поведение потребителя, создать впечатление, что это местная компания и покупка, вероятно, будет безопасной. Например, в прошлом году были похожие сайты ModaJurmala, ModaRiga. Они вели маркетинг в социальных сетях, и многие люди действительно покупали", - сказала Гертмане.

Совершая онлайн-покупки важно сначала проверить личность продавца - страну регистрации, адрес и регистрационный номер компании. Например, на сайте Martalinde.com нет ни названия компании, ни адреса регистрации, ни страны.

"Мы видим только электронную почту info@martalinde.com. И это первый признак того, что сайт подозрительный", - отметила представитель ЦЗПП. Важны и отзывы других покупателей. У магазина рейтинг 4,7 из 5, однако в поисковых системах встречаются и негативные отзывы: например, что товар пришел, но "пальто не соответствует ожиданиям, качество очень низкое".

"Нужно учитывать, что коммуникация либо не происходит, либо идет очень медленно, а товар, возможно, придется отправлять обратно в Китай. И это означает, что расходы на возврат также придется оплачивать самому потребителю", - добавила представитель центра.

(Lsm.lv)

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Важно

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

Юридическая консультация 10:47

Юридическая консультация 0 комментариев

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

Наука 10:37

Наука 0 комментариев

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

Юридическая консультация 10:35

Юридическая консультация 0 комментариев

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

