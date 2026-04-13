Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) отмечает: чтобы привлечь покупателей в Латвии, с помощью искусственного интеллекта мошенники создают привлекательные сайты с латышскими названиями, однако зачастую продавцы находятся за пределами ЕС, чаще всего в Китае.

Например, электронный магазин Madonastils.com уже закрыт, а Martalinde.com продолжает работать. В нем можно купить одежду, и все тексты написаны на хорошем латышском языке.

Представитель ЦЗПП Санита Гертмане пояснила, что при нынешнем уровне развития искусственного интеллекта создавать сайты на латышском языке несложно, "однако ИИ часто не способен поддерживать хороший стиль".

"Что означают эти латышские названия? Это означает давление на патриотизм покупателя. Это попытка повлиять на поведение потребителя, создать впечатление, что это местная компания и покупка, вероятно, будет безопасной. Например, в прошлом году были похожие сайты ModaJurmala, ModaRiga. Они вели маркетинг в социальных сетях, и многие люди действительно покупали", - сказала Гертмане.

Совершая онлайн-покупки важно сначала проверить личность продавца - страну регистрации, адрес и регистрационный номер компании. Например, на сайте Martalinde.com нет ни названия компании, ни адреса регистрации, ни страны.

"Мы видим только электронную почту info@martalinde.com. И это первый признак того, что сайт подозрительный", - отметила представитель ЦЗПП. Важны и отзывы других покупателей. У магазина рейтинг 4,7 из 5, однако в поисковых системах встречаются и негативные отзывы: например, что товар пришел, но "пальто не соответствует ожиданиям, качество очень низкое".

"Нужно учитывать, что коммуникация либо не происходит, либо идет очень медленно, а товар, возможно, придется отправлять обратно в Китай. И это означает, что расходы на возврат также придется оплачивать самому потребителю", - добавила представитель центра.

