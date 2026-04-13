Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

В описанной вами ситуации заем между двумя физическими лицами – резидентами Латвии на сумму 10 000 евро сам по себе не будет считаться вашим доходом, поскольку заем не создает у вас, как у налогоплательщика, налогооблагаемого дохода. Однако такой доход может возникнуть при определенных условиях, прямо предусмотренных статьей 81 закона «О подоходном налоге с населения» (далее – закон).

Когда заём может считаться доходом

Согласно части первой указанной выше статьи, заем (или его часть) приравнивается к доходу физического лица, если он не возвращен в течение шести месяцев после установленного в договоре срока возврата, но не позднее чем в течение 66 месяцев с момента выдачи займа.

Это означает, что если договор заключен, например, на один год, то у заемщика есть фактически полтора года с даты получения денежных средств (срок договора плюс шесть месяцев). Если по истечении этого периода долг полностью или частично не погашен, соответствующая сумма будет считаться налогооблагаемым доходом заемщика.

Порядок налогообложения

Далее порядок налогообложения зависит от условий договора и статуса лица, выдавшего заем (заимодавец). В рассматриваемом случае заимодавец — обычное физическое лицо, не осуществляющее хозяйственную деятельность. Тогда применяется часть девятая статьи 81 закона, которая устанавливает, что невозвращенная сумма займа приравнивается к облагаемому доходу (брутто-доходу) заемщика и он обязан самостоятельно рассчитать и уплатить подоходный налог в установленном в законе порядке.

Обязанность сообщать в Службу госдоходов

Сообщение в Службу госдоходов становится обязательным в тех случаях, когда сумма займов, выданных одним заимодавцем одному заемщику – физическому лицу, достигает установленного порога в 15 000 евро:

- если в течение одного налогового года одному заемщику выдают несколько займов, их суммы складываются.

Как только общая сумма превышает 15 000 евро, возникает обязанность подать информацию. Например, если сначала выдали 10 000 евро, а затем еще 6 000 евро в том же году, общий размер займа составит 16 000 евро, и об этом необходимо сообщить;

- та же обязанность возникает и в ситуации, если, например, в предыдущем налоговом году было выдано 10 000 евро, что не требовало уведомления, а в следующем году добавили еще 6 000 евро, то в совокупности сумма достигает 16 000 евро. В этом случае также необходимо подать информацию в налоговую службу.

Корректировка налоговой ситуации при возврате займа

Дополнительно стоит отметить, что если после признания займа доходом заемщик все же возвращает деньги, у него появляется право скорректировать свою налоговую ситуацию. Согласно частям двенадцатой и тринадцатой статьи 81 закона, он может уведомить Службу госдоходов и подать уточненную декларацию, чтобы вернуть переплаченный налог.

Заключение

Таким образом, в описанной вами ситуации заем в размере 10 000 евро не требует декларирования и не считается доходом, если он возвращен в срок, указанный в договоре. Обязанность уплаты налога и декларирования возникнет только на ту часть займа, которая не будет возвращена в течение шести месяцев после установленного срока. Если вы не вернете заем вовремя и налог будет уплачен, но затем вернете заем, вы сможете уведомить Службу госдоходов и подать уточненную декларацию для возврата переплаченного налога.