Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

© Deutsche Welle 13 апреля, 2026 10:09

Важно 0 комментариев

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в воскресенье, 12 апреля, приветствовала победу партии "Тиса" оппозиционера Петера Мадьяра, которая лидирует на парламентских выборах в Венгрии и, по предварительным данным, получает конституционное большинство. 

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала она в соцсети X, оставив записи на английском и на венгерском. 

"Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее. Сегодня вечером сердце Европы бьется сильнее в Венгрии", - добавила она. 

"Ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) также поздравил Мадьяра. "С нетерпением жду сотрудничества ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы", - отметил глава правительства Германии в X. 

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) в свою очередь подчеркнул, что народ Венгрии выбрал политические перемены. "Надеюсь, что теперь страна вновь воспользуется своими огромными возможностями в Европе и вместе с ней", - подчеркнул глава германской дипломатии, обратив внимание на впечатляюще высокую явку. 

Макрон созвонился с Мадьяром

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в X, что уже пообщался с Петером Мадьяром по телефону, поздравив его. Французский лидер призвал венгерского политика совместно продвигать  "более суверенную Европу". 

Мелони пожелала успехов Мадьяру и поблагодарила Орбана

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила Петера Мадьяра с победой на выборах. Итальянское правительство желает ему успехов в работе, написала глава правого правительства в X. В своем посте она также поблагодарила Виктора Орбана за интенсивное сотрудничество в последние годы, назвав его своим другом. "Знаю, что и в оппозиции он продолжит служить своей стране", - добавила она.

Премьер Великобритании: Это - исторический момент

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал события в Венгрии историческим моментом. "Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии", - отметил он в соцсети X, добавив, что будет работать с венгерским коллегой на благо безопасности и процветания обеих стран.

Рекордная явка на избирательных участках

По оценкам представителей избиркома, явка составила рекордные 79%. 

По результатам подсчета 91,9% голосов, "Тиса" набирает более 53,72% голосов против 37,67% у правящей партии "Фидес" Виктора Орбана. 

Как уточняла избирательная комиссия до этого, лидер оппозиции Петер Мадьяр и его правоцентристская партия "Тиса" могут получить 138 из 199 мест - более двух третей голосов в новом парламенте. 

Орбан признал поражение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение. "Что бы ни случилось, мы будем служить стране, даже находясь в оппозиции", - заявил он сторонникам в Будапеште вечером 12 апреля.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию
Важно

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать
Загрузка

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

Юридическая консультация 10:47

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Читать

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

Наука 10:37

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Читать

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

Юридическая консультация 10:35

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

Читать