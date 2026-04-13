Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в воскресенье, 12 апреля, приветствовала победу партии "Тиса" оппозиционера Петера Мадьяра, которая лидирует на парламентских выборах в Венгрии и, по предварительным данным, получает конституционное большинство.

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала она в соцсети X, оставив записи на английском и на венгерском.

"Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее. Сегодня вечером сердце Европы бьется сильнее в Венгрии", - добавила она.

"Ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) также поздравил Мадьяра. "С нетерпением жду сотрудничества ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы", - отметил глава правительства Германии в X.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) в свою очередь подчеркнул, что народ Венгрии выбрал политические перемены. "Надеюсь, что теперь страна вновь воспользуется своими огромными возможностями в Европе и вместе с ней", - подчеркнул глава германской дипломатии, обратив внимание на впечатляюще высокую явку.

Макрон созвонился с Мадьяром

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в X, что уже пообщался с Петером Мадьяром по телефону, поздравив его. Французский лидер призвал венгерского политика совместно продвигать "более суверенную Европу".

Мелони пожелала успехов Мадьяру и поблагодарила Орбана

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила Петера Мадьяра с победой на выборах. Итальянское правительство желает ему успехов в работе, написала глава правого правительства в X. В своем посте она также поблагодарила Виктора Орбана за интенсивное сотрудничество в последние годы, назвав его своим другом. "Знаю, что и в оппозиции он продолжит служить своей стране", - добавила она.

Премьер Великобритании: Это - исторический момент

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал события в Венгрии историческим моментом. "Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии", - отметил он в соцсети X, добавив, что будет работать с венгерским коллегой на благо безопасности и процветания обеих стран.

Рекордная явка на избирательных участках

По оценкам представителей избиркома, явка составила рекордные 79%.

По результатам подсчета 91,9% голосов, "Тиса" набирает более 53,72% голосов против 37,67% у правящей партии "Фидес" Виктора Орбана.

Как уточняла избирательная комиссия до этого, лидер оппозиции Петер Мадьяр и его правоцентристская партия "Тиса" могут получить 138 из 199 мест - более двух третей голосов в новом парламенте.

Орбан признал поражение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение. "Что бы ни случилось, мы будем служить стране, даже находясь в оппозиции", - заявил он сторонникам в Будапеште вечером 12 апреля.