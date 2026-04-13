Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Апреля Завтра: Gudrite, Strauja
Доступность

«Прогрессивные» выдвинули своего кандидата в премьеры

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 12:37

Новости Латвии 0 комментариев

Готовясь к предстоящим осенью выборам в 15-й Сейм, партия "Прогрессивные" выдвинула своим кандидатом на должность премьер-министра сопредседателя политической силы и руководителя фракции Сейма Андриса Шуваева.

Шуваев является сопредседателем партии с ноября 2024 года. В сентябре 2023 года, после вступления "Прогрессивных" в правительство Эвики Силини ("Новое Единство"), Шуваев был избран руководителем фракции "Прогрессивных" в Сейме. Также с сентября 2023 года он является заместителем председателя парламентской комиссии по бюджету и финансам (налогам).

В своей речи Шуваев подчеркнул значение предстоящих выборов для демократии Латвии и заявил, что у страны фактически есть два пути: либо победит коалиция, в которой доминируют популисты, что может поставить под угрозу демократический и западный курс государства, либо будет сформирована проевропейская демократическая коалиция, ядром которой готовы стать "Прогрессивные".

Шуваев отметил, что после выборов перед Латвией стоят три главные задачи: во-первых, защитить демократию и государственные основы, не допустив "реванша антидемократических сил"; во-вторых, снизить стоимость жизни, сделать экономику более устойчивой к экономическим потрясениям, вызванным войной в Иране, и обеспечить реальную энергетическую безопасность. В-третьих, по мнению Шуваева, Латвии вместе с союзниками необходимо усилить свое влияние, чтобы ее голос был более весом в Балтийском регионе, Европе и трансатлантическом пространстве, а также продолжать укреплять безопасность в новой международной реальности.

Сопредседатель партии, министр культуры Агнесе Лаце отметила, что "Прогрессивные" больше не являются новичками в национальной политике и партия выросла как в способности формировать, так и реализовывать политику.

Она выразила уверенность, что под руководством Шуваева результат партии на выборах позволит сформировать демократическое, проевропейское и ориентированное на развитие правительство, что, по ее мнению, возможно только при участии "Прогрессивных".

Своего кандидата на пост премьер-министра уже заявил Союз зеленых и крестьян Латвии (СЗК), выдвинув на эту должность председателя СЗК, министра экономики Виктора Валайниса.

Кандидатом на пост премьер-министра от находящегося в оппозиции Национального объединения на выборах в 15-й Сейм будет Илзе Индриксоне.

Оппозиционная партия "Латвия на первом месте" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра Айнара Шлесерса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Годовая декларация: новые тонкости
Эксклюзив

Годовая декларация: новые тонкости

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?
Важно

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?

«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном
Важно

«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном (8)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Мир 11:20

Мир 0 комментариев

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Читать
Загрузка

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 0 комментариев

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Читать

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 0 комментариев

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

Читать

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Важно 11:04

Важно 0 комментариев

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Читать

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Читать

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Важно 10:35

Важно 0 комментариев

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Читать

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

Новости Латвии 10:34

Новости Латвии 0 комментариев

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

Читать