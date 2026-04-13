«Прогрессивные» выдвинули своего кандидата в премьеры

Шуваев является сопредседателем партии с ноября 2024 года. В сентябре 2023 года, после вступления "Прогрессивных" в правительство Эвики Силини ("Новое Единство"), Шуваев был избран руководителем фракции "Прогрессивных" в Сейме. Также с сентября 2023 года он является заместителем председателя парламентской комиссии по бюджету и финансам (налогам).

В своей речи Шуваев подчеркнул значение предстоящих выборов для демократии Латвии и заявил, что у страны фактически есть два пути: либо победит коалиция, в которой доминируют популисты, что может поставить под угрозу демократический и западный курс государства, либо будет сформирована проевропейская демократическая коалиция, ядром которой готовы стать "Прогрессивные".

Шуваев отметил, что после выборов перед Латвией стоят три главные задачи: во-первых, защитить демократию и государственные основы, не допустив "реванша антидемократических сил"; во-вторых, снизить стоимость жизни, сделать экономику более устойчивой к экономическим потрясениям, вызванным войной в Иране, и обеспечить реальную энергетическую безопасность. В-третьих, по мнению Шуваева, Латвии вместе с союзниками необходимо усилить свое влияние, чтобы ее голос был более весом в Балтийском регионе, Европе и трансатлантическом пространстве, а также продолжать укреплять безопасность в новой международной реальности.

Сопредседатель партии, министр культуры Агнесе Лаце отметила, что "Прогрессивные" больше не являются новичками в национальной политике и партия выросла как в способности формировать, так и реализовывать политику.

Она выразила уверенность, что под руководством Шуваева результат партии на выборах позволит сформировать демократическое, проевропейское и ориентированное на развитие правительство, что, по ее мнению, возможно только при участии "Прогрессивных".

Своего кандидата на пост премьер-министра уже заявил Союз зеленых и крестьян Латвии (СЗК), выдвинув на эту должность председателя СЗК, министра экономики Виктора Валайниса.

Кандидатом на пост премьер-министра от находящегося в оппозиции Национального объединения на выборах в 15-й Сейм будет Илзе Индриксоне.

Оппозиционная партия "Латвия на первом месте" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра Айнара Шлесерса.