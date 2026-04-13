"В очередной раз во мне всколыхнула ярость та система, которую разработало государство против тех, кто сам пытается что-то делать, действовать и работать.

Почему у нас так не бывает, что с утра почитаешь новости — и на душе радость, гордость, спокойствие от того, что живёшь в Латвии? А потом вдруг появляются люди, которых всё это полностью устраивает, и они точно такие же, как эта годами выстроенная система государственного управления.

Тех, кто сидит на государственной зарплате, всё устраивает. У них куча оплачиваемых выходных, рабочий день с... до..., зарплата в конкретный день, возможны авансы и отпуска, когда захотят.

Я консультирую одно предприятие по внедрению нового оборудования и услуг. Из-за счетов за электричество и газ в начале года немного сдвинулся денежный поток, но компания решительно идёт к запуску оборудования и новым услугам. Нужно всего лишь на пару месяцев переструктурировать денежный поток или привлечь оборотные средства.

Пара месяцев. Банк говорит: «До свидания, мы такими мелочами не занимаемся». Была мысль продлить отсрочку по налогам. Но Служба госдоходов (СГД, VID) требует такие анализы предприятия, что челюсть отвисает, плюс ещё требует залог или гарантию на оставшуюся сумму. Я честно не понимаю, что происходит. Оказывается, происходит так.

Появляются новости, что люди закладывают в СГД дома и транспорт, пока у них действует график отсрочки налогов. Что это за система такая? Я как-то не хотел верить в такие чудеса. Звоню сам в СГД и спрашиваю, правда ли это. Оказывается — да! Ко всему этому ещё требуют график прогнозируемого денежного потока!!!

Предприятие работает больше десяти лет, всё всегда было в порядке, даже где-то в «белой книге» налогоплательщиков, дипломы за добросовестную уплату налогов. А теперь, когда нужно отложить или разбить на части налог всего за один месяц, чтобы внедрить новые услуги и запустить оборудование, чтобы не брать оборотный кредит (который банк всё равно не даёт), от них требуют какую-то хрень и ещё залог?!

Служба государственных доходов требует залог от предприятия? На каком основании? Предприятие что, заняло деньги у СГД? В СГД вообще кто-то способен проанализировать соответствие прогнозируемого денежного потока реальности? СГД вообще имеет право принимать залоги? СГД работает как ломбард?

Маленькое предприятие, которое реально хочет работать, развиваться и действовать в своей сфере, но при таких правилах на него смотрят как на потенциального мошенника, уже изначально делают виноватым.

Какой смысл СГД раздавать эти белые списки и дипломы за уплату налогов, если они не понимают элементарных вещей: сезонность, удорожание электроэнергии и газа (которое правительство обещало поддержать), удорожание топлива, которое влияет на всё, что только можно. Они требуют залог? Даже нормального делового разговора с этими сотрудниками невозможно вести, потому что они некомпетентны. Особенно если ты консультант предприятия без права подписи — тогда вообще ничего объяснить не могут, только общие фразы. Именно поэтому руководство компаний обращается к людям, которые могли бы нормально общаться со специалистами, но в СГД с ними не разговаривают, потому что консультант — не лицо с правом подписи. Говорят ровно столько, сколько букв могут прочитать в своём нормативном акте. Никакой логики, никакого понимания сути, никакого теоретического представления о сфере и отрасли и её специфике.

Короче, полный п*зд*ц.

И в то же время существует ИТ-картель, который вырос из государственной администрации и нажился на миллионах, государство не в состоянии поддерживать свой капитал в AirBaltic и легко одолжит 30 миллионов, которые никогда не будут возвращены, не умеют строить больницы, это обойдется в сотни миллионов, не умеют строить железнодорожные пути, там тратят миллиарды десятилетиями, но ни одного метра путей еще не построено, зато есть сваи посреди Даугавы, а автор этих свай спокойно сидит в комиссии по народному хозяйству Сейма и руководит ею!

Сидишь в кресле и со стороны смотришь на весь этот фарс и думаешь: почему в Латвии так? В чём мы так согрешили, что у нас такое тупое правительство? Почему нам так не повезло?

Каждый бюджетник считает, что он важнее всех, что он будет указывать создателям ценностей, как им надо работать, хотя сами в большинстве своём — полные неумехи, которые сами себе ни одного лата не могут заработать. Как всегда, когда говорят о бюджетниках, акцент на слове «заработать».

Как мы собираемся поднимать экономику, если наш министр экономики со старыми консультантами где-то в облаках летает, что-то рассказывает про переговоры о миллиардных инвестициях и привлечение туризма через какого-то малоизвестного чёрного инфлюенсера? Кстати, где этот инфлюенсер? Он ещё так же знаменит? У меня просто нет ТикТока, я не знаю. Министр экономики берёт консультантом старого коммуниста из своей партии по теме, которая экономике ничего не даёт. Ясно, что это чистое разбазаривание бюджетных средств. А такую сумму нужно было бы на пару месяцев предприятию отложить или разбить на мелкие части. Ан нет! Залог давай, и тогда посмотрим. И это ещё быстро не произойдёт. Заявку они будут рассматривать месяц!!

Ну ладно, что тут много болтать. Всё это просто укрепляет убеждение, что в этой стране вообще пора перестать что-либо делать. Здесь нет перспективы. Все, кто кормится из бюджета, начнут грызть друг друга, потому что тратить уже будет нечего.

Если вырастут цены на топливо (а у фермеров они уже выросли), то может начаться продовольственный кризис. Увеличатся грабежи, нападения. Ментовка ослаблена, она не справится, каждому придётся защищать свой участок, свои картошку и морковку. Уже сейчас через банки контролируют, куда и как ты тратишь свои собственные легальные деньги. Банки что-то оценивают: куда ты переводишь, кому, почему. Требуют данные, какие не требуют даже инвесторы, готовые вкладывать в развитие. Я слышал даже, что даже средства, предназначенные для стартапов, передают зарубежным стартапам, а не поддерживают талантливых специалистов своей страны!!

Куда мы катимся? И главное — насколько долгим будет этот путь?

Только революция и полная чистка бюджетников сможет здесь что-то решить. Уже, наверное, тех, кто зарабатывает государственный бюджет, стало меньше, чем тех, кого этим бюджетом надо удовлетворять, учитывая их неспособность хозяйствовать и постоянные удорожания. Полёты на миллионы, удорожания строительства, неспособность присмотреть за бизнесом, покупка ненужных вещей вроде TET и LMT и т.д. Если бы это были личные деньги депутатов и министров, разве они тратили бы их точно так же, как сейчас распоряжаются этой собранной предпринимателями «капустой»??? Сомневаюсь!

Сижу и думаю: в чём мы так согрешили, что на нас обрушилась такая беда?

И что можно сделать, чтобы хоть немного остановить это бесконечное падение в бездну и оттолкнуться для прыжка вверх???

Мне тоже нужен консультант по этим вопросам!", - шутит экономист.