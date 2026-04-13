Матки шмелей переживают зиму, дыша под водой

Euronews 13 апреля, 2026 10:32

0 комментариев

Матки пчёл способны дышать под водой, что помогает им переживать зиму, когда талые воды заливают их подземные убежища.

Матки шмелей способны выживать под водой как минимум неделю, показало новое исследование.

Это поразительное свойство проявляется зимой, когда насекомые прячутся в почве и впадают в состояние, похожее на спячку, которое называется диапаузой.

В течение этих шести–девяти месяцев матки особенно уязвимы к переувлажнению почвы: дожди и талый снег заливают их неглубокие норки.

Учёные выяснили, что матки умудряются дожить до весны, фактически дыша под водой, — это единственные в колонии особи, обладающие такой способностью.

Матки шмелей могут выживать под водой

К такому выводу пришли авторы нового исследования, в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Поводом для работы стала случайная находка, сделанная ранее исследовательницей Сабриной Рондо, соавтором нового исследования.

Во время эксперимента, в котором изучалось влияние пестицидов на шмелей, она поместила маток в состоянии диапаузы в заполненные почвой пробирки в холодильнике.

Однажды она обнаружила, что водой из‑за конденсата заполнились некоторые пробирки, и четыре матки оказались полностью погружёнными. К её удивлению, эти насекомые были живы.

Позже Рондо подтвердила свою находку в исследовании 2024 года, показав, что матки шмелей способны выживать под водой в течение недели.

Почему матки шмелей не тонут в затопленной почве

В новом исследовании учёные решили разобраться, за счёт чего у маток возникает такая необычная способность.

Для этого команда ввела здоровых маток в состояние диапаузы, поместив их в холодный тёмный холодильник, имитирующий зимние условия.

Через несколько недель насекомых поместили в камеры, заполненные водой.

Часть шмелей держали под водой всего несколько часов, других — до восьми суток.

На протяжении всего эксперимента исследователи измеряли скорость обмена веществ и фиксировали физиологические изменения.

Выяснилось, что погружённые матки продолжали выделять углекислый газ в низком, но измеримом количестве, что свидетельствовало о дыхании под водой.

Скорость обмена веществ оставалась стабильной вне зависимости от того, находились ли шмели под водой несколько часов или все восемь суток.

Способность переживать условия частых наводнений «может иметь критически важное значение»

Помимо дыхания, шмели задействовали дополнительную анаэробную систему получения энергии, что приводило к накоплению в их организме лактата, установили исследователи.

 

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

