Полиция предупреждает: в Латвии в ближайшее время могут появиться этнические преступные группировки (6)

В настоящее время в Латвии нет ярко выраженных этнически организованных преступных групп, однако геополитическая ситуация и опыт других стран указывают на то, что и в Латвии в ближайшее время возможно формирование таких групп. Об этом в понедельник на заседании парламентской комиссии по расследованию в сфере иммиграционного регулирования заявила главный инспектор 2-го отдела Управления криминальной разведки Государственной полиции Агита Озола.

До сих пор выявленные в Латвии группы обычно включают представителей разных национальностей. В последние годы такие группы занимаются различными преступными видами деятельности. «Наркотики, акцизные товары и другие сферы преступности, которые позволяют быстро получить прибыль, а также такие группы всё чаще действуют в международном масштабе», — подчеркнула представитель полиции.

«Учитывая геополитическую ситуацию, гибридную войну России и Белоруссии против ЕС, а также резкий рост за последние годы числа иммигрантов из Африки и Азии, которые прибывают в Латвию якобы с целью обучения, а также принимая во внимание опыт развитых стран ЕС и Скандинавии, можно прогнозировать, что и в Латвии в ближайшее время возможно формирование этнических преступных групп», — отметила Озола.

Соответственно с иммигрантскими — мусульманскими, индуистскими и другими этническими преступными группами — сложно бороться из-за различий в языке, культуре и обычаях. Поэтому этим группам необходимо уделять особое внимание не только на уровне правоохранительных органов, но и на государственном и политическом уровне, подчеркнула Озола.

Парламентскую следственную комиссию Сейм решил создать 27 ноября прошлого года по инициативе 34 депутатов, чтобы найти ответы на ряд вопросов, в том числе: как реализуются процедуры оценки иммиграционных заявлений и какие меры принимаются для предотвращения нелегальной иммиграции; какие проблемы существуют в правовом регулировании поиска убежища; сколько человек исчезает из поля зрения государственных учреждений после выдачи им вида на жительство; каковы риски, связанные с временными видами на жительство и их злоупотреблением; и есть ли у Латвии возможность применять исключения при реализации норм миграционного права Европейского Союза.

«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном (8)

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами (6)

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов (6)

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО) (6)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве (6)

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость (6)

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза? (6)

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ (6)

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

