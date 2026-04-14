До сих пор выявленные в Латвии группы обычно включают представителей разных национальностей. В последние годы такие группы занимаются различными преступными видами деятельности. «Наркотики, акцизные товары и другие сферы преступности, которые позволяют быстро получить прибыль, а также такие группы всё чаще действуют в международном масштабе», — подчеркнула представитель полиции.

«Учитывая геополитическую ситуацию, гибридную войну России и Белоруссии против ЕС, а также резкий рост за последние годы числа иммигрантов из Африки и Азии, которые прибывают в Латвию якобы с целью обучения, а также принимая во внимание опыт развитых стран ЕС и Скандинавии, можно прогнозировать, что и в Латвии в ближайшее время возможно формирование этнических преступных групп», — отметила Озола.

Соответственно с иммигрантскими — мусульманскими, индуистскими и другими этническими преступными группами — сложно бороться из-за различий в языке, культуре и обычаях. Поэтому этим группам необходимо уделять особое внимание не только на уровне правоохранительных органов, но и на государственном и политическом уровне, подчеркнула Озола.

Парламентскую следственную комиссию Сейм решил создать 27 ноября прошлого года по инициативе 34 депутатов, чтобы найти ответы на ряд вопросов, в том числе: как реализуются процедуры оценки иммиграционных заявлений и какие меры принимаются для предотвращения нелегальной иммиграции; какие проблемы существуют в правовом регулировании поиска убежища; сколько человек исчезает из поля зрения государственных учреждений после выдачи им вида на жительство; каковы риски, связанные с временными видами на жительство и их злоупотреблением; и есть ли у Латвии возможность применять исключения при реализации норм миграционного права Европейского Союза.