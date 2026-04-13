Распутать клубок загадочной болезни: от поддержки до излечения ревматологических проблем!

Аутоимунные диагнозы -- от ревматодного артрита до красной волчанки, которые еще недавно быстро и верно приводили человека к полной утрате трудоспособности.

-- Доктор, проясните: какими заболеваниями занимается врач столь редкой специальности, как ваша? Проблемами суставов?

-- На самом деле ревматолог -- специалист в области заболеваний соединительной ткани, которая связывает в нашем организме воедино все -- кровь и лимфу, кости и хрящи. Она же входит в состав жировой клетчатки и слизистой… А так как соединительная ткань есть практически повсеместно в организме, то ревматолог имеет дело с широким спектром заболеваний, поражающих суставы, нервную систему, почки, легкие, сердце и другие органы.

Так как в основе ревматологических заболеваний обычно лежит аутоиммунный процесс, мы занимаемся случаями, когда иммунная система человека начинает воспринимать собственные ткани как чужеродные и рождать таким образом своего дракона -- воспаления и повреждения в организме.

Сложность диагностики ревматоидных недугов в том, что одна и та же болезнь может иметь множество различных проявлений, а разные болезни -- схожие симптомы. Каждый такой пациент -- это еще тот квест, когда правильная расстановка акцентов напрямую связана с опытом и квалификацией врача.

-- Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе около 100 млн. человек страдают от различных ревматологических заболеваний. Предполагаю, в Латвии также немало жителей, мучимых такими диагнозами.

-- Начнем с того, что в нашей стране встречаются редкие болезни (орфанные, от лат. orfanus -- сирота), число которых варьируется в пределах 100-200 случаев на миллион населения. Это и красная волчанка, и синдром Шегрена, и антифосфолипидный синдром. Как и очень распространенный ревматоидный артрит, все эти болезни имеют ревматологические корни.

Наиболее распространенными ревматическими диагнозами являются: остеоартроз; как я уже сказала, ревматоидный артрит; реактивный артрит, миозит (воспаление скелетных мышц) и васкулит (воспаление сосудов).

-- Говоря про артрит: такое впечатление, что эта проблема касается чуть ли не каждого второго человека во второй половине жизни...

-- Артрит артриту рознь. Вы затронули очень важный вопрос дифферинциации диагноза. Большая часть обратившихся к ревматологу -- люди с симптомами боли, покраснения или припухлости суставов.

Ревматоидный артрит -- аутоиммунная патология, когда случается внутренний сбой организма, который по не совсем еще понятным причинам действует против своих же суставов. Чаще болезнь возникает в молодом возрасте (30–35 лет), причем женщины страдают в 3 раза чаще мужчин.

Постепенно, день за днем, поражаются суставы и наблюдается воспалительный процесс во внутренних органах. В первую очередь нередко воспаляются мелкие суставы рук с одновременным поражением лучезапястных суставов.

При ревматоидном артрите очень важны ранняя диагностика и лечение. Нельзя тянуть с визитом к специалисту: сделав во время первичной консультации УЗИ (а это тоже в моей компетенции как сертифицированного специалиста в этой области) больных суставов и поговорив с пациентом (который обычно имеет результат необходимых лабораторных анализов, который ему назначил семейный врач), могу поставить диагноз и начать лечение.

Скажу так, после появления первых симптомов примерно в течение полугода-года существует возможность если не полностью обратить процесс вспять, то хотя бы его резко остановить, не допустив разрушения тканей. Поэтому при первых подозрениях на ревматоидный артрит надо поспешить к врачу, это очень значимое решение для качества вашей дальнейшей жизни.

Признаки возможного ревматоидного артрита: утренняя скованность движений, припухлость или болезненность трех и более суставов, слабость в кистях рук. Для этого типа артрита характерно повреждение маленьких суставов, хотя, в принципе, бывают пациенты, у которых болезнь начинается с большого (коленного или тазобедренного) сустава.

Иногда симптомом ревматологического заболевания может быть воспалительная боль в спине. И это не та боль, которая возникает после тяжелой физической нагрузки и проходит после отдыха. Это ситуация, когда спина болит утром, когда человек только проснулся.

Никого не хочу огорчать, но человек, не получивший своевременного лечения, становится инвалидом. И это безобразие! На данный момент медицина ушла далеко вперед от недавнего прошлого и на самом деле ревматический процесс останавливается, воспаление утихомиривается за 3-6 месяцев терапии (есть современные эффективные медикаменты), человек чувствует себя практически здоровым. Вдумайтесь: одно сделанное УЗИ, один визит к специалисту -- и вы фактически спасены от беды.

Замечу, что ревматоидный артрит может начаться в любом возрасте, но чем моложе человек, тем болезнь ведет себя агрессивнее.

-- Правильно ли я поняла, что есть еще и другой какой-то артрит, иное заболевание?

-- Если вы имеете в виду дегенеративные артриты (травматический и остеоартроз), то тут патологические изменения в суставе могут быть связаны с повреждением суставного хряща, покрывающего кости в месте их сочленения. Отличительный симптом -- человек чувствует скованность и боль в суставах скорее во второй половине дня и ближе к вечеру.

Остеоартрит -- хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся постепенным разрушением хряща в суставах. А хрящ -- это гладкая ткань, покрывающая концы костей в суставах и способствующая их плавному движению.

При остеоартрите хрящ истончается и со временем полностью стирается, что приводит к трению костей друг о друга, воспалению и болям. Своевременное выявление и устранение факторов риска дегенератвного артрита также позволяет замедлить, фактически затормозить прогрессирование заболевания.

Всегда лучше при первых признаках «непонятно какого» артрита или чего-то еще (может быть, подагры или других проблем) прийти к врачу на консультацию. В варианте нашей клинике может оказаться достаточным одного визита, чтобы разобраться в проблеме.

-- Красная волчанка -- звучит страшно...

-- Системная красная волчанка получила свое название за характерное поражение кожи лица, похожее на укус волка. Недуг поражает все органы и системы организма за счет выработки органонеспецифических аутоантител и иммунных комплексов. Самый опасный вид, который затрагивает почки.

Хочу уточнить, что каждому человеку полезно знать симптомы системной красной волчанки позволяющие заподозрить эту патологию: это реакция на солнце в виде сыпи, язвочки в полости рта, выпадение волос. Идите к врачу без промедлений -- это позволит остановить ее агрессивный нрав.

Хочу обратить внимание на еще одну ревматологическую проблему -- синдром Рейно. Если под воздействием холода или стресса пальцы рук последовательно белеют, синеют и краснеют (результат приступообразного спазма кровеносных сосудов конечностей),

надо непременно провериться на хроническое заболевание вегетативной нервной системы. Прогрессируя, оно приводит к атрофии тканей вплоть до возникновения незаживающих язв и гангрены.

Назову еще только одну болезнь из портфеля ревматолга: синдром Шегрена -- так называемый сухой синдром, когда антителами повреждаются слюнные и слезные железы. Человек в такой ситуации испытывает усталость, сухость во рту и в глазах, отек и воспаление суставов. Может быть высокая температура. Синдром Шегрена может возникать как сам по себе, так и перекрещиваться с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, системная красная волчанка или склеродермия.

Не стану перечислять все заболевания ревматологической сферы и их проявления. Совет один: в любой неясной ситуации следует искать ответ, не тянуть с визитом к специалисту и не расстраиваться. Ревматология шагнула в космос, не бойтесь получить от врача тот самый скафандр, который позволит вам долго и качественно жить.

Беседовала Людмила ВЕВЕРЕ.