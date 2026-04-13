А компот!? Как приготовить для организма живые витамины

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 10:22

Азбука здоровья 0 комментариев

Отвар из сухофруктов, если только без добавления сахара, обладает легким общеукрепляющим и смягчающим действием при простуде. Отличный напиток для апреля!

Самые частые ингредиенты: сушеные абрикосы, курага, сушеные вишня, яблоки, груши, изюм, чернослив, вода.

Компот из сухофруктов содержит множество полезных микроэлементов, необходимых нашему организму для надлежащей работы всех его систем.

Напиток из сухих фруктов содержит значительную долю витаминов А, С и В6. Хотя витамины А и С частично разрушаются при нагревании, их количества все равно хватает, чтобы повысить иммунитет и поддержать остроту зрения. А витамины группы В способствуют выработке серотонина -- гормона радости, поэтому компот из сухофруктов снимает стресс, тревожность и оказывает успокаивающий эффект.

Сухофрукты также содержат калий и магний -- микроэлементы, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему, помогают снизить артериальное давление и оказывают мягкое успокаивающее действие.

(!) Сухофрукты всегда  содержат много природного сахара -- об этом надо помнить людям, страдающим сахарным диабетом! Чрезмерное употребление такого компота может привести к повышению уровня сахара в крови и набору лишних килограммов. Посоветуйтесь с доктором, прежде чем пить такой компот.

Похрустим редисочкой?

Что необходимо включить в свой рацион в апреле, чтобы поддержать витаминный баланс организма.

В конце февраля, марте и апреле из овощей стоит отдать предпочтение разным видам капусты (белокочанная, брюссельская, краснокочанная, цветная), луку (лук-порей, репчатый, зеленый), полезны хрен и чеснок, которых, как известно, боятся вирусы, хорошо подойдут также редис, редька и репа, сельдерей, цикорий, пастернак, ранний ревень.

Заметим, что редис -- источник витамина С:  в 100 г овоща содержится до 40% его дневной нормы! В этом доступном овоще содержится противогрибковый белок RsAFP2, который вызывает гибель клеток Candida albicans -- грибка, который часто встречается у людей и вызывает молочницу и кандидоз*.

Употребление в пищу всех овощей из семейства капустных, к которым также относится редис, может помочь профилактике рака. По данным Института Линуса Полинга, овощи семейства капустных содержат соединения, которые при взаимодействии с водой распадаются на изотиоцианаты. Они помогают очищать организм от веществ, вызывающих рак, и предотвращают развитие опухолей.

Из зелени сейчас особо актуальны укроп, петрушка, черемша, шпинат, щавель, мята. Из фруктов -- авокадо, ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин, яблоки.

Обращаем внимание на то, что шпинат является также источником железа и кальция. Он содержит большое количество клетчатки, витаминов А, C и K, а также таких минералов, как железо и кальций.

Первый месяц весны -- время, когда нашему организму нужно много белка и омега-3 жирных кислот. Поэтому рекомендуется расширить свой рацион жирной рыбой, такой как скумбрия, а также нежирным, но полезным для сердца мясом минтая.

Не следует также забывать о растительном белке, поэтому желательно больше включать в рацион блюда с чечевицей. Эти бобы богаты питательными веществами, они содержат большое количество белка, клетчатки и железа. Кроме того, чечевица имеет низкую калорийность и может помочь в предотвращении хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет.

Совет. Вместо искусственных соков приготовьте клюквенный напиток типа морса: это вкусно и полезно. Нам понадобится: на 200 г клюквы -- литр воды; 100 г меда; корица по вкусу.

Приготовление. Клюкву пюрируем, отжимаем сок. Мякоть заливаем водой, варим 5-7 минут, процеживаем. Немного остужаем. Добавляем мед, корицу и отжатый сок.

(!) Обсудите свое питание с врачом, уточните индивидуальные противопоказания продуктов.

 

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

