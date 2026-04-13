А компот!? Как приготовить для организма живые витамины

Самые частые ингредиенты: сушеные абрикосы, курага, сушеные вишня, яблоки, груши, изюм, чернослив, вода.

Компот из сухофруктов содержит множество полезных микроэлементов, необходимых нашему организму для надлежащей работы всех его систем.

Напиток из сухих фруктов содержит значительную долю витаминов А, С и В6. Хотя витамины А и С частично разрушаются при нагревании, их количества все равно хватает, чтобы повысить иммунитет и поддержать остроту зрения. А витамины группы В способствуют выработке серотонина -- гормона радости, поэтому компот из сухофруктов снимает стресс, тревожность и оказывает успокаивающий эффект.

Сухофрукты также содержат калий и магний -- микроэлементы, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему, помогают снизить артериальное давление и оказывают мягкое успокаивающее действие.

(!) Сухофрукты всегда содержат много природного сахара -- об этом надо помнить людям, страдающим сахарным диабетом! Чрезмерное употребление такого компота может привести к повышению уровня сахара в крови и набору лишних килограммов. Посоветуйтесь с доктором, прежде чем пить такой компот.

Похрустим редисочкой?

Что необходимо включить в свой рацион в апреле, чтобы поддержать витаминный баланс организма.

В конце февраля, марте и апреле из овощей стоит отдать предпочтение разным видам капусты (белокочанная, брюссельская, краснокочанная, цветная), луку (лук-порей, репчатый, зеленый), полезны хрен и чеснок, которых, как известно, боятся вирусы, хорошо подойдут также редис, редька и репа, сельдерей, цикорий, пастернак, ранний ревень.

Заметим, что редис -- источник витамина С: в 100 г овоща содержится до 40% его дневной нормы! В этом доступном овоще содержится противогрибковый белок RsAFP2, который вызывает гибель клеток Candida albicans -- грибка, который часто встречается у людей и вызывает молочницу и кандидоз*.

Употребление в пищу всех овощей из семейства капустных, к которым также относится редис, может помочь профилактике рака. По данным Института Линуса Полинга, овощи семейства капустных содержат соединения, которые при взаимодействии с водой распадаются на изотиоцианаты. Они помогают очищать организм от веществ, вызывающих рак, и предотвращают развитие опухолей.

Из зелени сейчас особо актуальны укроп, петрушка, черемша, шпинат, щавель, мята. Из фруктов -- авокадо, ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин, яблоки.

Обращаем внимание на то, что шпинат является также источником железа и кальция. Он содержит большое количество клетчатки, витаминов А, C и K, а также таких минералов, как железо и кальций.

Первый месяц весны -- время, когда нашему организму нужно много белка и омега-3 жирных кислот. Поэтому рекомендуется расширить свой рацион жирной рыбой, такой как скумбрия, а также нежирным, но полезным для сердца мясом минтая.

Не следует также забывать о растительном белке, поэтому желательно больше включать в рацион блюда с чечевицей. Эти бобы богаты питательными веществами, они содержат большое количество белка, клетчатки и железа. Кроме того, чечевица имеет низкую калорийность и может помочь в предотвращении хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет.

Совет. Вместо искусственных соков приготовьте клюквенный напиток типа морса: это вкусно и полезно. Нам понадобится: на 200 г клюквы -- литр воды; 100 г меда; корица по вкусу.

Приготовление. Клюкву пюрируем, отжимаем сок. Мякоть заливаем водой, варим 5-7 минут, процеживаем. Немного остужаем. Добавляем мед, корицу и отжатый сок.

(!) Обсудите свое питание с врачом, уточните индивидуальные противопоказания продуктов.