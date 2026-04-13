Возят бизнес-классом? Народ в шоке от цены на первые помидоры

"Интересно, сколько же тогда стоит первый", - подписал фото Карлис.

В комментариях жители стали предполагать, где торгуют помидорами по такой цене. но никто не угадал - продавцом оказался провинциальный магазин Solo в Цесисе.

Отметим, что похожую цену на этот овощ легко можно найти на Имантском или Центральном рынках столицы.

На вопрос Карлиса "Они что, пешком из Польши шли?", народ в соцсетях бодро ответил, что вероятнее всего "Летели бизнес-классом на аirBaltic" или "Сделали петлю через Ормузский пролив".

Отдельные пользователи соцсетей пытались разъяснить автору, что цена на помидоры нормальная, и давали советы, где можно купить дешевле.

"Нормальная цена на несезонные помидоры. Нужно есть прошлогоднюю капусту и морковку", – дала совет Мара.

"Поезжайте утром в Гетлини, там 3,30 евро за кило можно купить хорошие желтые помидоры", – написала Вия. На что автор публикации заметил, что из Цесиса такой путь ему обойдется в 30 евро.