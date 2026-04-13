Нарушил санкции? СГБ предложила прокуратуре начать уголовное преследование Гущина (1)

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 14:38

Новости Латвии

Служба государственной безопасности (VDD, СГБ) предложила прокуратуре начать уголовное преследование латвийского активиста политики российских соотечественников Виктора Гущина за нарушение санкций Европейского союза, сообщает агентство LETA.

По данным VDD, уголовный процесс был начат 26 ноября 2025 года после того, как выяснилось, что Гущин публиковал материалы на российском пропагандистском сайте, связанном с фондом, включенным в санкционный список ЕС. В его публикациях, как отмечает служба, содержались материалы, прославляющие Россию и трактующие события Второй мировой войны и оккупации Латвии в интересах России. Доступ к этому ресурсу в Латвии был заблокирован.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Виктор Гущин ранее баллотировался на выборах в 12-й и 13-й Сейм по списку Русского союза Латвии, но избран не был. Он работал преподавателем, издавал книги по истории и публиковал материалы, содержащие прокремлевские нарративы, а также участвовал в мероприятиях, организованных Россией, в том числе после начала войны в Украине в 2022 году.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Годовая декларация: новые тонкости
Годовая декларация: новые тонкости

«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном
«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном (8)

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве
23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами (1)

Мир 1 комментариев

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО) (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве (1)

Важно 1 комментариев

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость (1)

Важно 1 комментариев

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза? (1)

Важно 1 комментариев

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ (1)

Новости Латвии 1 комментариев

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

