По данным VDD, уголовный процесс был начат 26 ноября 2025 года после того, как выяснилось, что Гущин публиковал материалы на российском пропагандистском сайте, связанном с фондом, включенным в санкционный список ЕС. В его публикациях, как отмечает служба, содержались материалы, прославляющие Россию и трактующие события Второй мировой войны и оккупации Латвии в интересах России. Доступ к этому ресурсу в Латвии был заблокирован.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Виктор Гущин ранее баллотировался на выборах в 12-й и 13-й Сейм по списку Русского союза Латвии, но избран не был. Он работал преподавателем, издавал книги по истории и публиковал материалы, содержащие прокремлевские нарративы, а также участвовал в мероприятиях, организованных Россией, в том числе после начала войны в Украине в 2022 году.