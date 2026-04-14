В декларации указаны и другие доходы - процентные выплаты от Swedbank в размере 519 евро. На конец прошлого года на безналичных счетах в Swedbank у неё было 42 877 евро.

Также задекларированы накопления в литовском Revolut - 16 евро, 5 долларов США (примерно 4,27 евро по курсу ЕЦБ на 10 апреля 2026 года) и 5692 исландские кроны (примерно 39,72 евро по курсу ЕЦБ на 10 апреля 2026 года).

Отдельно указаны накопления в частных пенсионных фондах.

В собственности задекларирован легковой автомобиль Toyota C-HR 2019 года выпуска. В пользовании - земля и здания в Риге. В декларации также указан выданный заем на 12 000 евро. Долговых обязательств не задекларировано.

Помимо должности гендиректора Службы государственных доходов, в 2024 году Шмите-Рокё была членом совета Фонда выравнивания муниципальных финансов.