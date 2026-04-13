Затягивать пояса или нет? Чего ждут жители Латвии от 2026 года?

Самый высокий оптимизм фиксируется у людей моложе 40 лет, особенно в группе 18-29 лет - там почти половина респондентов ожидает роста доходов. После 50 лет оптимизм заметно падает: чаще звучат прогнозы о снижении или сохранении доходов на прежнем уровне. Среди людей старше 60 лет более половины не ждут никаких изменений.

В территориальном разрезе больший оптимизм сосредоточен в Риге и экономически более активных регионах, тогда как в Земгале и особенно в Латгале взгляды на будущие доходы значительно более осторожные.

Наиболее уверенно в своей финансовой перспективе чувствуют себя студенты, офисные работники и квалифицированные специалисты - они чаще ожидают роста доходов. В то же время занятые в сфере услуг и торговли чаще других прогнозируют снижение. Высокая неопределённость характерна также для людей с нестабильной занятостью и низкой квалификацией.

«Последние годы в экономике были достаточно сложными, и такое настроение проецируется и на будущее. Это дополнительно усиливается неопределенностью внешней среды. Поэтому, учитывая латвийский менталитет, осторожная оценка с небольшой долей оптимизма является вполне адекватной и здоровой. Подобные настроения наблюдаются и среди малых и средних предприятий. В то же время оптимизм более молодых людей и квалифицированных специалистов, а также региональные различия указывают на сохраняющееся неравенство - выгоды концентрируются там, где выше квалификация, мобильность и спрос на рынке труда, тогда как у других групп ощущение финансовой безопасности ниже», - отмечают экономисты SEB banka.

Опрос также показывает, что жители уже сейчас активно ищут способы сократить расходы. Около 60% за последний год регулярно искали скидки и более выгодные предложения, около 45% более тщательно планировали расходы на продукты и сокращали импульсивные покупки. Примерно треть жителей реже питалась вне дома, а каждый четвертый сократил расходы на хобби, развлечения или путешествия, а также реже покупал новую одежду и обувь.

Каждый пятый признал, что в режиме экономии реже посещает врачей или пользуется косметическими процедурами. Столько же сообщили, что отказались от запланированных крупных расходов - например покупки бытовой техники или ремонта жилья. 9% опрошенных указали, что прекратили формировать сбережения. При этом каждый седьмой сообщил, что не испытывал необходимости сокращать расходы.