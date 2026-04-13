Затягивать пояса или нет? Чего ждут жители Латвии от 2026 года?

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 16:39

Более половины жителей Латвии считают, что их доходы в этом году либо останутся на нынешнем уровне (41%), либо снизятся (19%), следует из опроса SEB banka. Небольшого роста доходов ждут 22% опрошенных, существенного - 4%.

Самый высокий оптимизм фиксируется у людей моложе 40 лет, особенно в группе 18-29 лет - там почти половина респондентов ожидает роста доходов. После 50 лет оптимизм заметно падает: чаще звучат прогнозы о снижении или сохранении доходов на прежнем уровне. Среди людей старше 60 лет более половины не ждут никаких изменений.

В территориальном разрезе больший оптимизм сосредоточен в Риге и экономически более активных регионах, тогда как в Земгале и особенно в Латгале взгляды на будущие доходы значительно более осторожные.

Наиболее уверенно в своей финансовой перспективе чувствуют себя студенты, офисные работники и квалифицированные специалисты - они чаще ожидают роста доходов. В то же время занятые в сфере услуг и торговли чаще других прогнозируют снижение. Высокая неопределённость характерна также для людей с нестабильной занятостью и низкой квалификацией.

«Последние годы в экономике были достаточно сложными, и такое настроение проецируется и на будущее. Это дополнительно усиливается неопределенностью внешней среды. Поэтому, учитывая латвийский менталитет, осторожная оценка с небольшой долей оптимизма является вполне адекватной и здоровой. Подобные настроения наблюдаются и среди малых и средних предприятий. В то же время оптимизм более молодых людей и квалифицированных специалистов, а также региональные различия указывают на сохраняющееся неравенство - выгоды концентрируются там, где выше квалификация, мобильность и спрос на рынке труда, тогда как у других групп ощущение финансовой безопасности ниже», - отмечают экономисты SEB banka.

Опрос также показывает, что жители уже сейчас активно ищут способы сократить расходы. Около 60% за последний год регулярно искали скидки и более выгодные предложения, около 45% более тщательно планировали расходы на продукты и сокращали импульсивные покупки. Примерно треть жителей реже питалась вне дома, а каждый четвертый сократил расходы на хобби, развлечения или путешествия, а также реже покупал новую одежду и обувь.

Каждый пятый признал, что в режиме экономии реже посещает врачей или пользуется косметическими процедурами. Столько же сообщили, что отказались от запланированных крупных расходов - например покупки бытовой техники или ремонта жилья. 9% опрошенных указали, что прекратили формировать сбережения. При этом каждый седьмой сообщил, что не испытывал необходимости сокращать расходы.

Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию
Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?
Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?

«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном
«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном (8)

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

