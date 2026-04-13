Минздрав внедряет Unplugged: подростков 12-14 лет учат жить без наркотиков

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

По заказу Министерства здравоохранения в учебных заведениях Латвии начато внедрение международно признанной программы профилактики зависимостей Unplugged. Для её реализации подготовлены 153 педагога из 138 образовательных учреждений по всей стране, следует из опубликованной министерством информации.

Программа направлена на развитие у подростков навыков принятия здоровых и ответственных решений. Unplugged рассчитана на школьников 12-14 лет и включает 12 интерактивных занятий, которые проводятся в течение одного учебного года за 12 недель. В министерстве поясняют, что занятия развивают критическое мышление, навыки принятия решений и сотрудничества, а также помогают укреплять способность сопротивляться вредным привычкам.

Учебные заведения по всей Латвии призваны оценить возможность внедрения программы, чтобы в возрастной группе 5-7 классов обеспечить универсальную профилактику зависимостей и укреплять здоровье и благополучие подростков в долгосрочной перспективе. По данным министерства, более 70% обученных педагогов уже начали работу со школьниками в этом учебном году.

Курсы для педагогов были бесплатными и прошли во всех регионах Латвии. Участники знакомились с материалами программы и практиковались в проведении занятий, чтобы подготовиться к работе в классе. Для поддержки учителей до осени 2027 года предусмотрена методическая помощь онлайн.

При внедрении использовался международный опыт. Первые курсы прошли в ноябре в Риге под руководством международного тренера Йохана Йонгблута, затем обучение в Латвии проводила сертифицированный психолог Элина Селевичa.

Программа реализуется в проекте, софинансируемом Европейским социальным фондом Plus (ESF+), - «Мероприятия по укреплению здоровья и профилактике заболеваний национального масштаба». Срок проекта - с января 2024 года по 31 декабря 2029 года. До 2026 года на проект предусмотрено 8 470 450 евро, из них финансирование ESF+ - 7 199 882 евро, софинансирование госбюджета - 1 270 568 евро.

В проекте запланированы меры по укреплению здоровья и профилактике заболеваний национального и местного уровня, исследования общественного здоровья и коммуникационные активности. Внимание планируется уделять здоровому питанию, снижению зависимостей, физическому и психическому здоровью, продвижению вакцинации, снижению травматизма и инфекций, обучению первой помощи, а также программам развития родительских навыков.

Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию
Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве
23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?
Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

