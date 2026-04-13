Минздрав внедряет Unplugged: подростков 12-14 лет учат жить без наркотиков

Программа направлена на развитие у подростков навыков принятия здоровых и ответственных решений. Unplugged рассчитана на школьников 12-14 лет и включает 12 интерактивных занятий, которые проводятся в течение одного учебного года за 12 недель. В министерстве поясняют, что занятия развивают критическое мышление, навыки принятия решений и сотрудничества, а также помогают укреплять способность сопротивляться вредным привычкам.

Учебные заведения по всей Латвии призваны оценить возможность внедрения программы, чтобы в возрастной группе 5-7 классов обеспечить универсальную профилактику зависимостей и укреплять здоровье и благополучие подростков в долгосрочной перспективе. По данным министерства, более 70% обученных педагогов уже начали работу со школьниками в этом учебном году.

Курсы для педагогов были бесплатными и прошли во всех регионах Латвии. Участники знакомились с материалами программы и практиковались в проведении занятий, чтобы подготовиться к работе в классе. Для поддержки учителей до осени 2027 года предусмотрена методическая помощь онлайн.

При внедрении использовался международный опыт. Первые курсы прошли в ноябре в Риге под руководством международного тренера Йохана Йонгблута, затем обучение в Латвии проводила сертифицированный психолог Элина Селевичa.

Программа реализуется в проекте, софинансируемом Европейским социальным фондом Plus (ESF+), - «Мероприятия по укреплению здоровья и профилактике заболеваний национального масштаба». Срок проекта - с января 2024 года по 31 декабря 2029 года. До 2026 года на проект предусмотрено 8 470 450 евро, из них финансирование ESF+ - 7 199 882 евро, софинансирование госбюджета - 1 270 568 евро.

В проекте запланированы меры по укреплению здоровья и профилактике заболеваний национального и местного уровня, исследования общественного здоровья и коммуникационные активности. Внимание планируется уделять здоровому питанию, снижению зависимостей, физическому и психическому здоровью, продвижению вакцинации, снижению травматизма и инфекций, обучению первой помощи, а также программам развития родительских навыков.