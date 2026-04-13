Press.lv
427 млн только на больничные. Какие соцвыплаты в Латвии подрастут?

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 17:24

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Латвии продолжают расти расходы на социальные пособия, следует из данных Государственного агентства социального страхования. Больше всего средств уходит на пособия по болезни. В 2025 году на больничные потратили 373,81 млн евро - это на 14,64 млн евро, или примерно на 4%, больше, чем годом ранее (359,17 млн евро).

Расходы на пособия по безработице в 2025 году составили 189,16 млн евро - на 3,9 млн евро больше, чем в 2024 году (185,26 млн евро). На поддержку семей с детьми также потребовалось больше средств: на родительские пособия в 2025 году направили 132,78 млн евро, что на 4,14 млн евро выше уровня 2024 года. Пособия по материнству и отцовству выросли до 64,94 млн евро против 62,3 млн евро годом ранее.

Особенно заметно увеличились расходы на выплаты, связанные с несчастными случаями на работе: в 2025 году на это направили 109,24 млн евро, тогда как в 2024 году - 97,05 млн евро.

В 2026 году рост расходов планируется ещё более резким. На пособия по болезни заложено 427,47 млн евро - на 53,66 млн евро, или 14,4%, больше, чем в 2025 году. Одновременно увеличится и средний размер больничного пособия: в 2026 году он запланирован на уровне 1802,04 евро в месяц, что почти на 200 евро больше, чем в 2025 году (1603,88 евро). Получателей таких пособий, по прогнозу, тоже станет больше - в среднем 19 800 человек в месяц, на 400 больше, чем годом ранее.

На пособия по безработице в 2026 году предусмотрено 206,13 млн евро - на 16,97 млн евро, или 9%, больше, чем в 2025 году. Средний размер выплаты по безработице должен вырасти до 544,67 евро в месяц против 512,49 евро годом ранее, а число получателей - до 31 500 человек в месяц.

Серьёзный рост планируется и по родительским пособиям. В 2026 году на них хотят направить 150,78 млн евро - на 18 млн евро больше, чем в 2025 году. На пособия по материнству и отцовству предусмотрено 68,39 млн евро. Среднее пособие по материнству запланировано на уровне 5631,53 евро в месяц - на 222 евро больше, чем в 2025 году, при этом число получателей может немного снизиться - до 890 человек в месяц.

Пособие по отцовству, по прогнозу, вырастет до 951,64 евро в месяц (в 2025 году - 880,37 евро), а число получателей увеличится с 623 до 710 человек в месяц.

Родительское пособие также станет больше: средняя выплата может вырасти до 859,91 евро в месяц против 785,76 евро годом ранее. Получателей, как ожидается, тоже станет больше - около 14 600 человек в месяц.

Выплаты, связанные с несчастными случаями на работе, в 2026 году планируется увеличить до 121,61 млн евро - на 12,37 млн евро больше, чем в 2025 году. Средний размер такой выплаты должен составить 641,88 евро в месяц, а число получателей - 15 790 человек.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве
Важно

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию
Важно

Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию

Годовая декларация: новые тонкости
Эксклюзив

Годовая декларация: новые тонкости

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Мир 11:20

Мир 0 комментариев

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Читать
Загрузка

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 0 комментариев

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Читать

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 0 комментариев

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

Читать

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Важно 11:04

Важно 0 комментариев

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Читать

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Читать

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Важно 10:35

Важно 0 комментариев

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Читать

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

Новости Латвии 10:34

Новости Латвии 0 комментариев

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

Читать