427 млн только на больничные. Какие соцвыплаты в Латвии подрастут?

Расходы на пособия по безработице в 2025 году составили 189,16 млн евро - на 3,9 млн евро больше, чем в 2024 году (185,26 млн евро). На поддержку семей с детьми также потребовалось больше средств: на родительские пособия в 2025 году направили 132,78 млн евро, что на 4,14 млн евро выше уровня 2024 года. Пособия по материнству и отцовству выросли до 64,94 млн евро против 62,3 млн евро годом ранее.

Особенно заметно увеличились расходы на выплаты, связанные с несчастными случаями на работе: в 2025 году на это направили 109,24 млн евро, тогда как в 2024 году - 97,05 млн евро.

В 2026 году рост расходов планируется ещё более резким. На пособия по болезни заложено 427,47 млн евро - на 53,66 млн евро, или 14,4%, больше, чем в 2025 году. Одновременно увеличится и средний размер больничного пособия: в 2026 году он запланирован на уровне 1802,04 евро в месяц, что почти на 200 евро больше, чем в 2025 году (1603,88 евро). Получателей таких пособий, по прогнозу, тоже станет больше - в среднем 19 800 человек в месяц, на 400 больше, чем годом ранее.

На пособия по безработице в 2026 году предусмотрено 206,13 млн евро - на 16,97 млн евро, или 9%, больше, чем в 2025 году. Средний размер выплаты по безработице должен вырасти до 544,67 евро в месяц против 512,49 евро годом ранее, а число получателей - до 31 500 человек в месяц.

Серьёзный рост планируется и по родительским пособиям. В 2026 году на них хотят направить 150,78 млн евро - на 18 млн евро больше, чем в 2025 году. На пособия по материнству и отцовству предусмотрено 68,39 млн евро. Среднее пособие по материнству запланировано на уровне 5631,53 евро в месяц - на 222 евро больше, чем в 2025 году, при этом число получателей может немного снизиться - до 890 человек в месяц.

Пособие по отцовству, по прогнозу, вырастет до 951,64 евро в месяц (в 2025 году - 880,37 евро), а число получателей увеличится с 623 до 710 человек в месяц.

Родительское пособие также станет больше: средняя выплата может вырасти до 859,91 евро в месяц против 785,76 евро годом ранее. Получателей, как ожидается, тоже станет больше - около 14 600 человек в месяц.

Выплаты, связанные с несчастными случаями на работе, в 2026 году планируется увеличить до 121,61 млн евро - на 12,37 млн евро больше, чем в 2025 году. Средний размер такой выплаты должен составить 641,88 евро в месяц, а число получателей - 15 790 человек.