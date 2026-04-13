Газ 52,02 евро, нефть 99,6 доллара: рынок нервничает из-за войны

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 15:25

Новости Латвии 0 комментариев

Цена месячного контракта на газ Dutch TTF в марте составила 52,02 евро за мегаватт-час (MWh) - это на 58,7% больше, чем в феврале. Об этом в обзоре рынка электроэнергии AS Latvenergo сообщил торговый аналитик Кристапс Авотиньш.

По его оценке, главные качели в цене запустила напряжённость вокруг конфликта на Ближнем Востоке, которая ударила по поставкам СПГ. Через Ормузский пролив обычно проходит около 20% мировых энергоресурсов, включая СПГ, но с 28 февраля он фактически закрыт. Параллельно шли взаимные удары по энергетической инфраструктуре - это ограничивало добычу и экспорт.

Дополнительное давление на предложение СПГ, по словам аналитика, дали перебои в Австралии после повреждений из-за тропического циклона. Их эффект может сохраняться несколько недель и усиливать конкуренцию за доступные партии СПГ. В то же время рынок реагировал и на сигналы деэскалации: после заявления президента США о возможном начале мирных переговоров с Ираном и пятидневной паузы в ударах цена Dutch TTF за один день снизилась на 10%. При этом, как отмечает Авотиньш, рынок всё слабее реагирует на политические заявления, воспринимая их как попытки стабилизировать финрынки, которые не всегда отражают реальную ситуацию в регионе. В более долгом горизонте, по его оценке, предложение могут улучшить новые СПГ-проекты в Северной Америке.

Заполнение газохранилищ ЕС к концу марта составило 28% - это почти на 2 процентных пункта меньше, чем в феврале, и на 5,6 процентных пункта меньше, чем в марте 2025 года. Низкие запасы означают высокую чувствительность цен к продолжению конфликта и новым эскалациям, поскольку хранилища придётся заполнять с низкой базы, конкурируя с Азией за СПГ.

Средняя цена фьючерса на нефть Front Month Brent crude oil в марте выросла на 43,6% к февралю и достигла 99,6 доллара за баррель (примерно 91,6 евро). В обзоре отмечается, что с начала войны через Ормузский пролив смогло пройти лишь очень небольшое число танкеров - в основном судов дружественных Ирану стран, Китая и Индии, а удары по энергетической инфраструктуре в Иране и арабских странах напрямую бьют по добыче и по дальнейшим экспортным возможностям.

Цена контракта на европейские квоты выбросов Dec.26 (EUA Futures) в марте снизилась на 7% и в среднем составила 70 евро за тонну. В первой половине месяца снижение связывали с политической неопределённостью вокруг возможных изменений в ETS и возможных изменений в распределении бесплатных квот, а также с сокращением чистых длинных позиций инвестфондов.

Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию
23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве
«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном
Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

