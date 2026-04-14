Рига рубит уличную рекламу: флаги — под запрет, витрины — по образцу

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 09:40

В Риге подготовлены поправки к обязательным правилам Рижской думы о размещении рекламы, рекламных объектов и других информационных материалов, а также о порядке использования афишных столбов и стендов. Поправки предусматривают запрет на использование рекламных флагов в городской среде - их нельзя будет использовать как вывески.

Самоуправление поясняет, что предприниматели часто ставят рекламные флаги, например при открытии магазинов или во время распродаж. При этом такие объекты предлагается разрешить только в местах, где они считаются уместными, - на причалах водного транспорта на Даугаве и на морском пляже.

Поправки также уточняют, что правила относятся и к рекламным объектам, размещённым вдоль дорог, поскольку они тоже формируют городскую среду.

Одновременно предлагается смягчить требования в случаях, когда реклама размещается на оборудовании - например на кофейных автоматах, пакоматах и подобных устройствах, а также на фасаде торгового центра, если это не главный фасад и он не обращён к улице. В таких случаях поправки допускают, что рекламой можно будет закрывать окна.

Отдельно вводится норма о рекламе на стеклянных частях окон, витрин и дверей, если она содержит информацию о продаже или аренде помещений или здания. Такие объявления придётся оформлять по указанным образцам, чтобы улучшить внешний вид витрин в период, когда в помещениях не ведётся хозяйственная деятельность. Ранее такие объявления чаще просто клеили на стекло как распечатанные листы разных цветов и размеров.

Ещё одно изменение касается цифровых экранов, которые установлены не вдоль дорог. Планируется ввести новые условия по допустимым показателям яркости для экранов в публичных местах или обращённых к публичным местам. В самоуправлении отмечают, что свет от таких экранов влияет на ночной отдых жителей и на безопасность движения. Сейчас предельные значения Кабмин установил только для цифровых рекламных объектов вдоль дорог.

Чтобы снизить бюрократию, предлагается считать разрешение на уличную торговлю одновременно разрешением на размещение рекламы на месте торговли - на торговых палатках, зонтах и оборудовании, а также на меню-стойках и стендах.

Окончательное решение по поправкам должна принять Рижская дума на заседании.

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

