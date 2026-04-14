Рига рубит уличную рекламу: флаги — под запрет, витрины — по образцу

Самоуправление поясняет, что предприниматели часто ставят рекламные флаги, например при открытии магазинов или во время распродаж. При этом такие объекты предлагается разрешить только в местах, где они считаются уместными, - на причалах водного транспорта на Даугаве и на морском пляже.

Поправки также уточняют, что правила относятся и к рекламным объектам, размещённым вдоль дорог, поскольку они тоже формируют городскую среду.

Одновременно предлагается смягчить требования в случаях, когда реклама размещается на оборудовании - например на кофейных автоматах, пакоматах и подобных устройствах, а также на фасаде торгового центра, если это не главный фасад и он не обращён к улице. В таких случаях поправки допускают, что рекламой можно будет закрывать окна.

Отдельно вводится норма о рекламе на стеклянных частях окон, витрин и дверей, если она содержит информацию о продаже или аренде помещений или здания. Такие объявления придётся оформлять по указанным образцам, чтобы улучшить внешний вид витрин в период, когда в помещениях не ведётся хозяйственная деятельность. Ранее такие объявления чаще просто клеили на стекло как распечатанные листы разных цветов и размеров.

Ещё одно изменение касается цифровых экранов, которые установлены не вдоль дорог. Планируется ввести новые условия по допустимым показателям яркости для экранов в публичных местах или обращённых к публичным местам. В самоуправлении отмечают, что свет от таких экранов влияет на ночной отдых жителей и на безопасность движения. Сейчас предельные значения Кабмин установил только для цифровых рекламных объектов вдоль дорог.

Чтобы снизить бюрократию, предлагается считать разрешение на уличную торговлю одновременно разрешением на размещение рекламы на месте торговли - на торговых палатках, зонтах и оборудовании, а также на меню-стойках и стендах.

Окончательное решение по поправкам должна принять Рижская дума на заседании.