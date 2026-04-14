Наша многострадальная отчизна снова в проторях — очередные 30 млн. на airBaltic

Силиня пояснила, что кризис в Ормузском проливе быстро не закончится, поэтому правительству пришлось отдельно обсуждать авиационную отрасль. Министры заслушали доклад о влиянии ближневосточного кризиса на авиацию. Министерству сообщения поручено следить за последствиями и при необходимости подготовить проект решения о введении чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить своевременные и согласованные действия государства и снизить риски.

Говоря об airBaltic, премьер подчеркнула, что ценность авиакомпании не сводится к налоговым поступлениям - важны и последствия для других отраслей. «Мы решили дополнить прежнее решение перечнем дополнительной информации, которую нужно представить, чтобы краткосрочный заём мог быть выдан», - сказала Силиня.

Она также заявила, что airBaltic важно разработать новый бизнес-план с учётом текущей геополитической ситуации. Силиня добавила, что для неё как для главы правительства важно, чтобы airBaltic продолжала работать, и, по её мнению, это важно и для жителей Латвии.

При этом премьер отметила, что из-за нестабильности в Ормузском проливе работа airBaltic сейчас осложнена и вызовов много. Она призвала министров сосредоточиться на ответственном принятии решений, а не на публичных перепалках в предвыборный период, подчеркнув, что речь идёт о решениях, влияющих на разные отрасли.

Силиня сказала, что «тень мюнхгаузенских историй, оставленная прежним руководством, сейчас очень мешает авиакомпании». Она добавила, что часть депутатов воспринимает и нынешнюю ситуацию вокруг airBaltic как «мюнхгаузенскую историю», поэтому принимающим решения важно видеть «полную картину».

Министр сообщения Атис Швинка заявил, что ни одна отрасль сейчас не испытывает такого сильного влияния роста цен на топливо, как авиация, и назвал ситуацию «тревожной». По его словам, в докладе описаны факты о возможной нехватке авиационного топлива. Швинка также отметил, что на внеочередном заседании было важно обсудить не только прямое влияние на авиацию через airBaltic, но и более широкий эффект для общества, бизнеса и экономики.

Швинка сообщил, что правительство установило дополнительные условия надзора за планируемым займом airBaltic, включая проверку обоснованности каждого счёта. При этом он указал, что действуют регламенты ЕС о запрете рыночных манипуляций, поэтому часть информации нельзя раскрывать широкой публике.

Министр экономики Викторс Валаинис заявил, что airBaltic важна для экономики Латвии, а значит, качество решений должно быть максимально высоким. «Первоначальное решение было подготовлено недостаточно качественно, и потребовались существенные дополнения, особенно после политической реакции и участия Государственного контроля. Надеюсь, что дальше процесс будет лучше», - сказал Валаинис. Он также подчеркнул, что airBaltic уже не раз поручали переработать бизнес-план, но это до сих пор не сделано, поэтому правительство повторно дало такое задание.

Ранее Министерство сообщения объясняло, что расходы airBaltic существенно выросли из-за внешних факторов - конфликта на Ближнем Востоке, роста цен на топливо и приостановки отдельных маршрутов. Поэтому компании нужен заём на 30 млн евро, чтобы обеспечить стабильную работу до внедрения нового бизнес-плана. При этом Комиссия Сейма по бюджету и финансам пока не поддержала решение правительства из-за позиции «Союза зелёных и крестьян», и к вопросу планируют вернуться во вторник. Фракция «Союза зелёных и крестьян» обещала принять решение после встречи с министром сообщения.