«В день именин мужа мы решили вечером заказать суши через @boltfood_lv. В приложении показывало, что заказ доставлен, но никто не звонил, мы три раза спускались вниз, но никого не было, позвонили курьеру по номеру, указанному в приложении, - телефон выключен».

«Мы позвонили в заведение, где делали заказ, - там сказали, что он уже давно передан курьеру, объяснили ситуацию, нам дали ещё один номер курьера, но и он был выключен. Мы написали @boltfood_lv, чтобы нам вернули деньги, потому что еду буквально украли, сумма была больше 50 евро, а в ответ нам сказали, что нужно было ответить, когда курьер звонил. Не звонил никто!

Заведение, где мы делали заказ, тоже со своей стороны отправило жалобу, но деньги нам так никто и не вернул. Мы хотели есть, поэтому заказали суши повторно и поехали за ними сами. Сейчас доверие к @boltfood_lv просто нулевое! Курьер украл еду, а виноваты, получается, мы сами. И что теперь?!»

После публикации под постом посыпались другие истории. Комментаторы начали вспоминать собственные случаи, спорить о причинах и всё жёстче проходиться по качеству сервиса.

«Скажу честно - вам и другим этот урок заслуженно дан, потому что поддерживать нашествие грязнуль из стран третьего мира в Латвию, поддерживая одно из самых популярных мест их работы, - это неправильно».

Другие пользователи увидели проблему не в отдельных курьерах, а в самой модели работы сервиса. По их мнению, дело не только в конкретных исполнителях, а в том, как компания выстраивает правила и как потом отбивается от претензий клиентов.

«Проблема не в работниках, а в работодателях - какие у них правила, такая и поддержка клиентов. Не зря руководство ничего не меняет - там это норма».

Звучали и практические советы. Один из комментаторов предложил требовать доказательство того, что звонок действительно был, а заодно напомнить о камерах у дома. Мол, если курьер правда звонил, это можно подтвердить, а если нет, версия сервиса начинает трещать по швам.

«Попросите, чтобы “Bolt” прислал вам скриншот с телефона курьера, где видно звонок. И скажите, что у вас у дома есть камера, которую вы проверите за тот промежуток времени. Интересно, что тогда они ответят».

«Однажды зимой курьер оставил мой заказ на другом конце многоквартирного дома, на том же этаже, но в другой квартире и в другом подъезде, а “Bolt food” ответил, что это считается доставленным заказом, и это уже мой выбор - идти за ним или нет».

«@boltfood_lv Обслуживание клиентов - ниже всякой критики. Не раз бывало, что в заказе чего-то не хватало. Один раз вернули 1,75 евро из 5 евро, а в другой раз отказались возвращать деньги из-за внутренней политики компании. Уже довольно давно мы с женой пользуемся только “Wolt”, отношение к клиентам там намного приятнее».

«“Bolt” - воры. У меня украли 423 евро, и обратно я этих денег не получил. Желаю представителям “Bolt” всего самого плохого. Я уже уговорил всех своих родственников отказаться от услуг этих воров».

«Могу на 100% согласиться насчёт воровства. У нас тоже была ситуация, когда курьер Bolt просто внаглую украл у нас еду на 80 евро. И единственное, с чем мы могли тогда связаться, был бот “Bolt”, который, конечно, ничего не понимает и присылает нам автоматические ответы.

Когда наступил рабочий день и мы смогли дозвониться до настоящего человека, нам сказали, что в тот день курьеру сообщили, что нашу еду нужно “утилизировать”. В итоге мы не получили ни еду, ни деньги обратно».

«Однажды я был по ту сторону. Вечер, звонок в дверь. Смотрю в глазок - курьер, поговорили через дверь, понимаю, что привезли доставку. Открываю, и да, он протягивает мне что-то, адресованное Янису. Я говорю, что Яниса здесь нет.

Он показывает адрес, машет руками, что-то объясняет. Я понимаю, что это квартира напротив, говорю ему, чтобы звонил туда, но он ещё долго пытался вручить это мне, пока наконец не понял и не пошёл звонить к соседу. Английский на низком уровне, на цифры на дверях не смотрит, а самоуверенности просто до небес!»