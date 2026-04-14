Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами

«Впервые в истории этой войны позиции противника были захвачены исключительно с помощью беспилотных платформ — наземных систем и дронов», — заявил Зеленский в понедельник.

«Оккупанты сдались, и операция была проведена без участия пехоты и без потерь с нашей стороны», — добавил Зеленский.

Украинская армия все шире использует наземные роботизированные системы, которые в настоящее время управляются людьми с безопасного расстояния, для проведения различных штурмовых операций и эвакуации раненых из зоны боевых действий, где эвакуационные группы людей могут быть уничтожены дронами.

В январе украинский наземный робот Droid TW-7.62, оснащенный элементами искусственного интеллекта для автономного обнаружения, захвата и отслеживания целей, взял в плен трех российских солдат, сообщил украинский производитель оборонной продукции Devdroid.

Зеленский заявил, что за первые три месяца 2026 года наземные робототехнические системы выполнили более 22 000 заданий на линии фронта в Украине.

«Другими словами, жизни были спасены более 22 000 раз, когда вместо воина в самые опасные зоны отправлялся робот. Речь идет о высоких технологиях, защищающих самую ценную ценность — человеческую жизнь», — сказал Зеленский.