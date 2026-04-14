Пристают к прохожим, бьют окна, терроризируют продавцов: в Ильгюциемсе орудует банда подростков (6)

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 17:11

6 комментариев

На Facebook в группе "Iļģuciems" жители всё чаще обсуждают проблему поведения подростков, которые, по словам очевидцев, начали активно собираться на улицах и в общественных местах, создавая напряжённую атмосферу для окружающих.

По словам одной из жительниц, первые тревожные признаки она заметила ещё в конце зимы. В вечернее время, после 22:00, группы подростков примерно 10–13 лет стали появляться в тёмных дворах и возле подвальных окон, передвигаясь с фонариками и осматривая укромные места.

Особенно тревожный случай произошёл недавно возле магазина Rimi. Там группа подростков, по словам очевидцев, окружила мужчину и начала его провоцировать. Мужчина пытался защититься предметом, похожим на палку или зонт. Прохожие, как отмечает автор сообщения, предпочли не вмешиваться, опасаясь, что агрессия может переключиться и на них. Позже эта же группа подростков направилась в киоск Narvesen, где, по словам свидетелей, начала доставать продавца.

Похожий инцидент произошёл возле торгового центра Damme Shopping Center в Иманте (соседний район). К мужчине подошли двое мальчиков примерно 11–12 лет и стали просить деньги. После отказа, по словам очевидцев, подростки оскорбили его и спрятались за припаркованной машиной, в результате водитель боялся начать движение, чтобы случайно не наехать на ребёнка.

Недавно полиция пыталась поймать группу несовершеннолетних в районе кольца 25 троллейбуса в Ильгюциемсе, но дети скрылись от машины полиции, передвигаясь на самокатах.

Жители отмечают, что подобные случаи происходят уже не только поздно вечером, но и днём. Это вызывает обеспокоенность за безопасность в тёмное время суток, особенно среди пожилых людей и родителей с детьми.

"Тоже видел пару раз эту банду , мат перемат в троллейбусе человек 6 , забегают в Максиму проверяют мусорники куда бросают электронки, похоже как будто из какого то детского дома они", - рассказывают очевидцы.

"Вчера он же (судя по описанию) пытались вскрыть окно 54 школы. Я спросила для чего, они говорят, что скучно, делать нечего, полазить по заброшке хотят. Да, они как беспризорники выглядят, целая банда. Тот что окно ломал пообщался со мной, остальные в стороне держались, что-то матом выкрикивали. По общению да, как детдомовские. Это печально, конечно. Полицию вызывать не стала, они ушли от туда. Но наверняка вернутся и таки взломают это окно", - поделилась опытом жительница Ильгюциемса.

"Я тоже писала в группу что они по крышам еще и лазили, а также кидают в окно камнями, нам так по несколько раз кинули камни в окна, уже и заявление писали в полицию на них", - рассказывает другая женщина.

В обсуждениях также звучат предположения, что родители подростков могут даже не знать о поведении своих детей. Некоторые жители проводят параллели с ситуациями у торгового центра Origo, где также фиксировались случаи агрессивного поведения подростков.

Вопрос, который сегодня волнует многих жителей микрорайона, — что делать в подобных ситуациях. С одной стороны, речь идёт о несовершеннолетних, а с другой — их поведение уже вызывает страх и ощущение небезопасности. Среди предлагаемых мер — чаще сообщать о подобных случаях в полицию, делиться информацией в районных чатах и обращать внимание родителей на возможные проблемы с поведением их детей.

Обсуждение продолжается, и всё больше жителей сходятся во мнении, что проблему необходимо решать совместно — на уровне семей, школы и местных служб, пока подростковые шалости не переросли в более серьёзные правонарушения.

Комментарии (6)
Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры
Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет (6)

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica» (6)

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

