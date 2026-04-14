По словам одной из жительниц, первые тревожные признаки она заметила ещё в конце зимы. В вечернее время, после 22:00, группы подростков примерно 10–13 лет стали появляться в тёмных дворах и возле подвальных окон, передвигаясь с фонариками и осматривая укромные места.

Особенно тревожный случай произошёл недавно возле магазина Rimi. Там группа подростков, по словам очевидцев, окружила мужчину и начала его провоцировать. Мужчина пытался защититься предметом, похожим на палку или зонт. Прохожие, как отмечает автор сообщения, предпочли не вмешиваться, опасаясь, что агрессия может переключиться и на них. Позже эта же группа подростков направилась в киоск Narvesen, где, по словам свидетелей, начала доставать продавца.

Похожий инцидент произошёл возле торгового центра Damme Shopping Center в Иманте (соседний район). К мужчине подошли двое мальчиков примерно 11–12 лет и стали просить деньги. После отказа, по словам очевидцев, подростки оскорбили его и спрятались за припаркованной машиной, в результате водитель боялся начать движение, чтобы случайно не наехать на ребёнка.

Недавно полиция пыталась поймать группу несовершеннолетних в районе кольца 25 троллейбуса в Ильгюциемсе, но дети скрылись от машины полиции, передвигаясь на самокатах.

Жители отмечают, что подобные случаи происходят уже не только поздно вечером, но и днём. Это вызывает обеспокоенность за безопасность в тёмное время суток, особенно среди пожилых людей и родителей с детьми.

"Тоже видел пару раз эту банду , мат перемат в троллейбусе человек 6 , забегают в Максиму проверяют мусорники куда бросают электронки, похоже как будто из какого то детского дома они", - рассказывают очевидцы.

"Вчера он же (судя по описанию) пытались вскрыть окно 54 школы. Я спросила для чего, они говорят, что скучно, делать нечего, полазить по заброшке хотят. Да, они как беспризорники выглядят, целая банда. Тот что окно ломал пообщался со мной, остальные в стороне держались, что-то матом выкрикивали. По общению да, как детдомовские. Это печально, конечно. Полицию вызывать не стала, они ушли от туда. Но наверняка вернутся и таки взломают это окно", - поделилась опытом жительница Ильгюциемса.

"Я тоже писала в группу что они по крышам еще и лазили, а также кидают в окно камнями, нам так по несколько раз кинули камни в окна, уже и заявление писали в полицию на них", - рассказывает другая женщина.

В обсуждениях также звучат предположения, что родители подростков могут даже не знать о поведении своих детей. Некоторые жители проводят параллели с ситуациями у торгового центра Origo, где также фиксировались случаи агрессивного поведения подростков.

Вопрос, который сегодня волнует многих жителей микрорайона, — что делать в подобных ситуациях. С одной стороны, речь идёт о несовершеннолетних, а с другой — их поведение уже вызывает страх и ощущение небезопасности. Среди предлагаемых мер — чаще сообщать о подобных случаях в полицию, делиться информацией в районных чатах и обращать внимание родителей на возможные проблемы с поведением их детей.

Обсуждение продолжается, и всё больше жителей сходятся во мнении, что проблему необходимо решать совместно — на уровне семей, школы и местных служб, пока подростковые шалости не переросли в более серьёзные правонарушения.