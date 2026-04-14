В понедельник в полицию поступил вызов о том, что молодой человек примерно 17 лет прыгнул в Даугаву с Вантового моста. Недалеко от места происшествия находилась тактическая группа SUB, которая немедленно приняла решение выехать на место происшествия.

Прибыв на место происшествия, сотрудники батальона с помощью прожектора заметили молодого человека в воде — он находился примерно в 100 метрах от берега и звал на помощь. Младший инспектор SUB немедленно принял меры, чтобы спасти жизнь молодого человека.

С помощью коллег были найдены два спасательных круга на соседнем прогулочном судне, и вскоре после этого младший инспектор, не боясь холодной воды и течения, прыгнул в Даугаву и поплыл к тонущему молодому человеку.

Поняв, что длины троса на спасательных кругах не хватит, сотрудник SUB крикнул коллегам, чтобы они отвязали трос, тем самым потеряв связь с берегом. Примерно через пять минут ему удалось доплыть до молодого человека и передать ему спасательный круг.

Из-за сильного течения младший инспектор вместе с молодым человеком были унесены течением примерно на 150 метров в сторону моря, пока не было найдено подходящее место для выхода на берег.

Находящиеся на берегу сотрудники SUB помогли обоим выбраться на сушу, где их также ждали коллеги из Государственной службы пожарной охраны и спасения.

Спасенный был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего лечения. О причинах, по которым молодому человеку засвербело прыгать с моста, на сообщается.